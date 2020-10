Sluiten van horeca, slechts één nauw contact en avondklok op tafel Overlegcomité

Om de opmars van het coronavirus te stuiten denkt de politiek aan het sluiten van de horeca en het invoeren van een avondklok. Vanuit Vlaanderen wordt evenwel aan de noodrem getrokken. De regering-Jambon loopt niet warm voor zulke drastische maatregelen.

Het staat als een paal boven water: de coronamaatregelen worden aangescherpt. Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelde dat donderdag met zo veel woorden in de Kamer. ‘Ik ben ervan overtuigd dat nieuwe maatregelen nodig zijn.’ Dat komt doordat het coronavirus de voorbije week dagelijks bij gemiddeld meer dan 5.400 mensen werd vastgesteld, wat een stijging van 101 procent is tegenover de week daarvoor. De verwachting is het virus zich zonder ingrijpen exponentieel blijft verspreiden, waardoor de ziekenhuizen in de problemen dreigen te komen.

De vraag waarover de federale en deelstaatministers zich vrijdagnamiddag in het overlegcomité buigen: hoe streng worden de maatregelen? Op de tafel van het Overlegcomté, dat pas na de middag start, ligt een door coronacommissaris Pedro Facon verder uitgewerkt rapport van de expertengroep Celeval, waarin de langverwachte coronabarometer centraal staat. Er komt een systeem met vier fases, waaraan bijhorende maatregelen worden gekoppeld. In welke fase ons land zich bevindt, hangt af van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Door de sterke verspreiding van het virus leunen we sowieso aan bij fase vier, het hoogste risiconiveau.

Lockdown light

De topministers moeten vastleggen welke maatregelen aan fase vier worden gekoppeld. Celeval stuurt aan op een lockdown light. De experts pleiten voor het verplichten van telewerk, het beperken van het aantal nauwe contacten tot één persoon buiten het gezin, het sluiten van de horeca, het drastisch inperken van het aantal mensen dat aanwezig mag zijn op evenementen en het laten doorgaan van sportactiviteiten zonder publiek of het zelfs volledig schrappen daarvan. Meteen stelt zich de vraag wat moet gebeuren met de Ronde van Vlaanderen, die normaal zondag wordt gereden.

Politiek is er eensgezindheid dat alles moet worden gedaan om de economie zo weinig mogelijk te schaden. De bedoeling is dat iedereen aan de slag blijft, maar dat telewerk wordt verplicht waar dat mogelijk is. Ook de scholen blijven open, want dat moet het mogelijk maken dat ouders blijven werken en moet vermijden dat leerlingen verdere leerachterstand oplopen.

Daartegenover staat dat het aantal contacten wordt afgebouwd. De topministers volgen het voorstel van Celeval om het aantal nauwe contacten per persoon, de zogenaamde knuffelbubbel, verder te beperken van drie tot maximaal één buiten het gezin. Elk huishouden zou maandelijks nog telkens dezelfde vier mensen thuis mogen uitnodigen, waarbij de afstandsregels worden gerespecteerd.

Discussie over horeca

Over de mate waarin de andere voorstellen van Celeval, zoals het sluiten van de horeca en het drastisch inperken van evenementen, moeten worden gevolgd, is er nog grote discussie. De Croo, daarin gesteund door federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a), wil voor een duidelijk signaal gaan. Om de bevolking duidelijk te maken dat er echt iets moet gebeuren, zijn volgens hen drastische maatregelen nodig. Ze zitten daarmee op de lijn van de Nederlandse premier Mark Rutte, die eerder deze week besliste de cafés en de restaurants te sluiten en evenementen te verbieden.

Vanuit de federale regering wordt de forcing gevoerd voor een gemeenschappelijke aanpak voor heel het land.

Vanuit de federale regering wordt ook de forcing gevoerd voor een gemeenschappelijke aanpak voor heel het land. De analyse is dat de situatie nu misschien wel erger is in Brussel en Wallonië, maar dat de problemen in Vlaanderen binnen de kortste keren minstens even groot zullen zijn. Bij de Vlaamse regering zien ze dat anders. De afgelopen week waren er in Brussel elke dag meer dan 800 coronagevallen per 100.000 inwoners. In Wallonië zijn dat er ongeveer 600, in Vlaanderen minder dan 300. De inschatting is dat ook de situatie in Vlaanderen zorgwekkend is, maar dat lang niet zo'n drastische maatregelen als in Wallonië en Brussel nodig zijn om de situatie onder controle te krijgen.

Vlaams verzet

Vanuit de regering-Jambon wordt dan ook geopperd dat een regionaal verschillende aanpak mogelijk moet zijn. Ook kant de Vlaamse ploeg zich tegen het sluiten van de cafés en de restaurants. Er wordt gepleit voor striktere regels, zoals het beperken van het aantal mensen per tafel tot vier. Of om het sluitingsuur gelijk te trekken voor cafés en restaurants, eventueel gekoppeld aan een samenscholingsverbod. Dat moet vermijden dat mensen na het sluiten van de horeca op straat blijven hangen.

Een tussenoplossing is het koppelen van het openhouden van cafés en restaurants aan een avondklok. Dat moet vermijden dat mensen ’s avonds nog bij vrienden of familie thuis gaan pintelieren. De Franse president Emmanuel Macron koos voor die aanpak in enkele Franse grootsteden die zwaar door het coronavirus worden getroffen. Al wordt daar een avondklok vanaf negen uur ’s avonds ingevoerd, terwijl bij ons eerder wordt gedacht aan een 'nachtklok' tussen een en vijf uur ’s nachts.

De invoering van een avondklok ligt politiek gevoelig omdat dat een zeer drastische maatregel is in een democratie. Het verbieden van niet-essentiële verplaatsingen, zoals in de lockdown van het voorjaar, wil niemand meer, wegens te ingrijpend.