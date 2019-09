Sms-actie voor doodzieke Pia groot succes

Enige hoop

Het probleem is ook dat het medicijn alleen is goedgekeurd in de Verenigde Staten. Daardoor kan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voorlopig weinig doen. 'Het geneesmiddel wordt nog geëvalueerd door het Europees Geneesmiddelenagentschap', zegt ze. Pas als het medicijn goedgekeurd is, kan Novartis een aanvraag doen om het terugbetaald te krijgen.