Sneeuw bemoeilijkt bevoorrading Nederlandse supermarkten

De sneeuwval leidt tot gladheid, zoals in de wijk Reeland in Dordrecht.

Nederlandse supermarktconcerns hebben moeite om hun winkels normaal te bevoorraden, nu sneeuw en vrieskou de wegen moeilijk begaanbaar maken.

Kranten zijn maandag niet rondgedragen in Nederland. Zowat alle nationale titels besloten louter digitaal te gaan. Dit weekend was code rood van kracht en maandag gold minstens een groot stuk van de dag zowat overal nog code oranje. Tegen de avond verwacht het KNMI te kunnen terugschakelen naar code geel.

De hevige sneeuwval van zondag leidt tot moeilijk begaanbare wegen. De Nederlandse supermarktconcerns doen hun uiterste best om hun winkels zo goed mogelijk te bevoorraden, maar in sommige delen van het land is dat een uitdaging, stelt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepel van de sector. 'De thuisbezorging wordt ook zoveel mogelijk weer opgestart, maar waarschijnlijk met de nodige vertragingen.'

Grootschalige gladheid

Transport en Logistiek Nederland (TLN), de beroepsvereniging van de Nederlandse vrachtsector, meldt intussen dat sommige transporteurs het werk maandag stilgelegd hebben vanwege de grootschalige gladheid. Andere vervoerders rijden wel door, maar krijgen te maken met grote vertragingen.

Als het vervoer kan worden uitgesteld, raden we aan dat te doen. Woordvoerder transportfederatie TLN

'Als het vervoer kan worden uitgesteld, raden we aan dat te doen', zegt een woordvoerder van TLN. Chauffeurs maken zelf de inschatting of het verantwoord is te rijden. 'Er wordt geen druk opgelegd, de veiligheid staat voorop. Transporteurs die wel rijden overleggen goed met hun klanten over wat mogelijk is', aldus TLN. 'Het is een flinke puzzel.'

Volgens de sectorvereniging was de sector goed voorbereid op de slechte weersomstandigheden. Zo werden supermarkten zaterdag nog extra bevoorraad, zodat zondag minder hoefde te worden gereden. 'Maar vandaag is de vraag groot. Het wordt een uitdaging om de schappen in alle supermarkten weer vol te krijgen.'

TLN meldt dat op veel snelwegen stapvoets wordt gereden en mede daardoor zijn de vertragingen groot. Albert Heijn, Jumbo en Lidl konden nog niet reageren op de vraag in hoeverre de bevoorrading en bezorging weer op gang is gekomen.

Geen treinen tussen België en Nederland

De Nederlandse spoorwegmaatschappij NS zet voorlopig alleen maar stoptreinen in, en dat lukt nog niet op alle trajecten. Er rijden dinsdag ook geen Benelux-, Eurostar- of Thalystreinen tussen België en Nederland.