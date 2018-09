Snelwegparking Westkerke 's nachts toch open

De parking in Westkerke was de voorbije zes maanden dicht om mensensmokkelaars te weren en werken uit te voeren. De heropening is voor volgende week gepland.

De burgemeester had vorige week aangegeven dat hij de parking 's nachts toch zou afsluiten. Westkerke is altijd een geliefkoosde plek geweest voor mensensmokkelaars en migranten. Nu verschillende parkings langs de E40 afgesloten zijn, zou Westkerke één van de weinige beschikbare parkings blijven langs de snelweg. Transportbedrijven hadden al gewaarschuwd voor de gevolgen : hun chauffeurs zouden te weinig kunnen - verplicht - kunnen rusten.

Minister van Openbare Werken Weyts (N-VA) was niet te spreken over het voornemen van Velle en had het over 'politieke spelletjes'.