Snoeihard vonnis voor N-VA-vertrouweling Kucam wegens visagesjoemel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft het voormalige N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam tot acht jaar cel veroordeeld omdat hij grof geld verdiende op de kap van mensen in nood.

'Heb nooit spijt van een dag in je leven. Goede dagen geven je geluk, slechte dagen geven je ervaring.' Het voormalige Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam mag de spreuk die hij dit weekend op Facebook plaatste de komende tijd in het achterhoofd houden. De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelde hem dinsdag tot acht jaar cel en een boete van 696.000 euro voor zijn rol in het gesjoemel met humanitaire visa voor Assyrische christenen. Hij verliest ook tien jaar zijn politieke rechten.

Hoewel Kucam zijn onschuld bleef uitschreeuwen en vol vertrouwen naar de rechtbank was gekomen, achtte de rechter het duidelijk bewezen dat hij grof geld verdiende op de kap van kwetsbare vluchtelingen en hen onder druk zette om te zwijgen. Ook Kucams zoon en vrouw kregen zware straffen: ze krijgen respectievelijk 4 jaar en 40 maanden cel en moeten hoge boetes ophoesten. De criminele winsten die het gezin met de fraude opstreek - samen goed voor ruim 500.000 euro - werden door de rechtbank verbeurd verklaard.

Visa tegen woekerprijzen

Kucams advocaten noemden het vonnis loodzwaar. 'Kucam is geschokt naar huis gegaan. Hij vindt het heel onrechtvaardig en hij heeft ons een mandaat gegeven om in beroep te gaan', klonk het.

7.500 euro Kucam vroeg tot 7.500 euro per persoon voor een plaats op de lijst voor een humanitair visum.

In 2018, toen Syrië en Irak door oorlog geteisterd werden, zette Kucam - zelf een Assyrisch christen - een reddingsoperatie op om vrienden en familieleden van zijn gemeenschap naar ons land te evacueren. Hij ontpopte zich tot een vertrouwenspersoon van het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en leverde lijsten met mensen die voor een humanitair visum in aanmerking kwamen.

Menslievende motieven had Kucam niet. Het Antwerpse parket en het VRT-magazine 'Pano' ontdekten vrijwel gelijktijdig dat hij zich fors liet betalen voor een plaats op de lijst. De prijzen varieerden van 2.150 tot 7.500 euro per persoon, terwijl de procedure in principe gratis is, op 350 euro administratieve kosten na. Kucam zou zijn gemeenschap zo honderdduizenden euro's hebben afgetroggeld.

Op de radar van de politiek

Nochtans gold Kucam als een sterkhouder van de Assyriërs in Mechelen. Zijn familie was een van de eerste die zich in de stad vestigde nadat ze uit het bergdorp Hassana in Turkije was gevlucht voor het geweld tussen de Turkse troepen en de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Nadien volgden vele anderen.

De handelsingenieur die bij het OCMW werkte, werd een soort fixer voor zijn gemeenschap en kwam zo op de radar van de politiek. Die is altijd op zoek naar populaire figuren uit minderheidsgroepen en hun bijbehorende stemmen. Na een detour bij CD&V raakte hij in 2012 voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid bij de N-VA.

Kucams zware straf is gepast, maar ik blijf achter mijn beleid staan. Theo Francken Voormalig staatssecretaris Asiel en Migratie

Hoewel zijn Facebook-foto's nog van die tijden getuigen, trok de partij onverbiddelijk haar handen van hem af. Francken reageerde dinsdag dat Kucam streng gestraft moest worden. 'Zijn zware straf is gepast, maar ik blijf achter mijn beleid staan.' De rechtbank bevestigde dat Franckens kabinet niet wist dat Kucam geld vroeg, maar wou zich verder niet uitspreken over de rol die het gespeeld heeft.