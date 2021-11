Sociale partners roepen op tot telewerk, maar willen geen verplichting

Vakbonden en werkgevers roepen in een gezamenlijke mededeling op tot maximaal telewerken waar dat mogelijk is. In een nieuwe verplichting hebben ze geen zin.

Nu de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen de druk op de normale werking van de ziekenhuizen weer doet toenemen, steken pleidooien op om in het volgende overlegcomité van 19 november weer striktere maatregelen te nemen. Viroloog Steven Van Gucht stelde recent dat hij de huidige aanbeveling tot telewerk te vrijblijvend vindt. 'Thuiswerk is sterk aanbevolen en we weten dat er bedrijven zijn die dat streng toepassen, maar er zijn ook die er heel losjes mee omgaan', zei hij bij Het Laatste Nieuws. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt dat werknemers en bedrijven zich opnieuw echt moeten organiseren om te telewerken.

De Groep van Tien vraagt het overlegcomité maximaal in te zetten op vaccinatie en de boosterprik.

De sociale partners voelen de bui al hangen. Zij kwamen donderdag virtueel bijeen om een gezamenlijke oproep te lanceren. De Groep van Tien 'beveelt krachtig aan' dat de huidige generieke gids voor de bedrijven blijvend toegepast wordt. Dat wil zeggen: afstand houden of mondmaskers. Daarnaast pleiten ze voor 'maximaal telewerk waar dit mogelijk is'.

'De Groep van Tien roept alle werkgevers, werknemers en zelfstandigen op om in de mate van het mogelijke te telewerken. Gedeeltelijk telewerk zou minstens de regel moeten zijn voor alle functies die zich ertoe lenen en in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten, de dienstverlening en het welzijn van de werknemers dit toelaat. De Groep van Tien vraagt de strikte naleving van bovenstaande oproep tot het einde van het jaar', klinkt het.

Vaccinatie