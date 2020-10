Sociale verkiezingen mogen overal elektronisch of via post

Hoewel de deadline om te stemmen al verstreken is, kunnen bedrijven hun sociale verkiezingen alsnog elektronisch laten doorgaan.

Bij de sociale verkiezingen kiezen werknemers hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. Ondernemingen die van plan waren die verkiezingen ter plaatse te organiseren, kunnen er na overleg nog steeds voor kiezen het stemmen elektronisch vanop afstand of per brief te laten gebeuren. Daarover hebben de sociale partners een akkoord bereikt, bevestigt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) woensdag.

Normaal moet de manier waarop gestemd wordt bij sociale verkiezingen vastgelegd worden op de dag van het begin van de kiesperiode waarop de verkiezingsdatum (exact 90 dagen later) wordt aangekondigd. Door de coronapandemie werd die periode dit jaar door de werkgevers en vakbonden geschorst. De sociale verkiezingen, die normaal tussen 11 en 24 mei gehouden moesten worden, werden uitgesteld naar 16 tot 29 november.

Deadline

Door het coronavirus kwamen de sociale partners ook overeen dat alsnog beslist mag worden om over te gaan tot elektronisch of per brief stemmen. De deadline die daarvoor werd vastgelegd, was 56 dagen na het begin van de kiesperiode. Voor de laatst mogelijke verkiezingsdag was dat afgelopen maandag.

Omdat de pandemie toeneemt, bereikten de werkgevers en de vakbonden een akkoord dat ook nu nog, na de deadline, akkoorden gesloten mogen worden in verband met elektronisch stemmen op afstand en stemming per brief. Het wettelijk kader zal worden aangepast, zegt Dermagne woensdag. 'Het is belangrijk dat de stemming onder zo veilig mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden.'