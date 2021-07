Sociale vrede kost begroting 138 miljoen euro...

Het sociaal akkoord dat vakbonden en werkgevers in juni sloten, zal de begroting 138 miljoen euro kosten. Het leeuwendeel gaat naar de compensatie van de hogere minimumlonen.

De federale regering zette dinsdag haar handtekening onder het interprofessioneel akkoord voor 2021 en 2022. Daarmee komt een einde aan een proces dat gepaard ging met maandenlange sociale en politieke spanningen rond de loonnorm, die bepaalt hoeveel of hoe weinig de lonen kunnen stijgen.

Boven op de loonsverhoging van 0,4 procent en een vrijwillige coronapremie raakten de sociale partners het een maand geleden eens over de uitbreiding van het aantal goedkope overuren, het verlagen van de leeftijdsgrens voor landingsbanen tot 55 jaar en vooral de verhoging van de minimumlonen. Concreet krijgen de jongste werknemers met de laagste lonen - de 18-jarigen - er volgend jaar 76 euro bruto per maand bij. Voor de 19- en 20-jarigen is de verhoging beperkter. In 2024 en 2026 komt er telkens 35 euro bij.

Om te verhinderen dat de loonsverhoging wordt wegbelast, wordt de bestaande werkbonus zowel sociaal als fiscaal aangepast. Om te vermijden dat de concurrentiekracht van de bedrijven wordt aangetast, kondigde de regering-De Croo dan weer een compensatie voor de werkgevers aan.

19 miljoen voor bedrijven

Daar is nu een prijs op gezet, vernam De Tijd van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). In totaal zal het sociaal akkoord de begroting van 2022 138 miljoen kosten. 111 miljoen gaat naar het vermijden van hogere sociale bijdragen en belastingen voor de werknemers, wat ertoe leidt dat bij mensen met de laagste lonen netto vrijwel gelijk zal zijn als bruto. 19 miljoen gaat naar een lastenverlaging voor de werkgevers. De budgettaire impact is recurrent.

‘De stijging van de allerlaagste lonen wordt voor minstens 60 procent gecompenseerd via een aanpassing van de structurele RSZ-vermindering voor werkgevers’, zegt Danny Van Assche van de zelfstandigenorganisatie Unizo. ‘Voor de minimumlonen die daar net boven liggen, is de compensatie groter. Belangrijk is dat niet alleen de patronale lasten worden kwijtgescholden, maar ook de verhoging zelf wordt gecompenseerd. Daarmee vermijden we dat jobs met een lage toegevoegde waarde duurder zouden worden en dus uit de markt worden geprijsd.’

Door het aanpassen van de werkbonus vermijdt de regering dat de werkloosheidsval wordt opengezet. Maar voor de promotieval die ontstaat, is nog geen oplossing.

Uiteindelijk valt de impact op de begroting nog binnen de perken. Aanvankelijk werd gevreesd voor een factuur van een half miljard. Maar de kous is daarmee niet af. Door de werkbonus aan te passen, vermijdt de regering dat de zogenaamde werkloosheidsval wordt opengezet.

Maar de verhoging creëert wel een promotieval, doordat mensen een pak fiscale en parafiscale voordelen dreigen te verliezen zodra ze een beter betaalde functie aangeboden krijgen. De Vivaldi-coalitie is zich daarvan bewust, staat te lezen in regeringsdocumenten. De verwachting is dat dat een onderdeel wordt van de geplande fiscale hervorming waar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) aan werkt.