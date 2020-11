Socialisten en groenen maken comeback op benoemingsfestival

Door de politieke coma van de jongste twee jaar moet de regering dringend 75 mandaten opnieuw verdelen bij de Belgische overheidsbedrijven. Het is daarbij uitkijken hoe hard de socialisten en de groenen hun rentree te gelde willen maken en hoe snel de N-VA uit de federale gremia verdwijnt.

Kris Peeters (CD&V). Alleen hij kon tot nu toe een benoeming in de wacht slepen sinds de geboorte van de Vivaldi-regering. De stoel van het Belgische ondervoorzitterschap bij de Europese Investeringsbank - goed voor een jaarloon van 276.000 euro - stond dan ook al zo lang stof te vergaren dat premier Alexander De Croo (Open VLD) de invulling ervan direct in de trommel gooide bij de discussie over de verdeling van zijn ministerposten. Over andere dringende benoemingen werd tijdens de formatiegesprekken niet gesproken, om de kar niet te overladen.

Maar de puzzel komt wel in sneltempo op de regeringspartijen af, want De Croo wil er vaart mee maken, vernam De Tijd. ‘Er zijn veel mandaten opengevallen tijdens de periode van lopende zaken, die alleen tijdelijk werden verlengd. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van onze overheidsbedrijven’, klinkt het op de Wetstraat 16.

Een blik op de jaarverslagen leert dat de Vivaldi-coalitie voor een benoemingspuzzel met heel veel stukken staat. Liefst 75 mandaten - niet de minste - moeten dit of volgend jaar vernieuwd worden. In de meeste gevallen zitten de bekleders ervan al maanden in blessuretijd en blijven ze op post tot nader bericht. Zo zijn de N-VA-vertegenwoordigers nog altijd aan boord.

De omvang van de puzzel maakt het iets makkelijker om tussen zeven regeringspartijen een compromis te vinden, maar het belooft toch een stevig rondje touwtrekken te worden. Het aantal N-VA-mandaten die vervallen, zal niet volstaan om te verdelen onder vier partijen (PS, sp.a, Groen en Ecolo) die respectievelijk 6 en 17 jaar niet aan de knoppen zaten federaal. De PS mag dan via allerlei dealtjes met de MR wel goed bediend zijn gebleven onder de regering- Michel, toch ziet het ernaar uit dat het voor de liberalen een vervelende oefening kan worden. Zij zijn namelijk riant bedeeld dankzij de kweekvijver die het kabinet van Didier Reynders (MR) 20 jaar was.

Spoorwegen: einde rit voor Jean-Claude Fontinoy

Bij de NMBS en Infrabel zijn 21 van de 29 mandaten vorig jaar al verlopen. Het gaat onder andere om de twee voorzitters, Jean-Claude Fontinoy (MR) en Herman De Bode (N-VA). Voor de gewezen kabinetschef van Jan Jambon (N-VA) lijkt het sowieso einde verhaal, want zijn partij speelt federaal niet meer mee. Maar zeer tegen zijn eigen verwachtingen in lijkt dat ook het geval voor Fontinoy, de beruchte superlobbyist van Reynders.

De 75-jarige Fontinoy - over wie binnen de NMBS gezegd wordt dat ‘alles wat hij doet in het teken staat van de continuïteit van zijn mandaat’ - heeft het verkorven bij MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die kon het niet smaken dat Fontinoy onlangs zijn zegen gaf voor de vervanging van financieel directeur Olivier Henin (een ex-kabinetschef van Reynders) door de PS’er Renaud Lorand (een ex-kabinetschef van Paul Magnette), zonder dat daar een assessment aan te pas kwam. Gewezen minister van Mobiliteit François Bellot zou een vervanger kunnen zijn, als de MR de post tenminste niet verliest aan Ecolo, dat nu de voogdijminister heeft. Bij Infrabel moet ook dienstdoend CEO Benoît Gilson nog definitief benoemd worden.

Nationale Bank: promotie voor Vanackere?

Bij de Nationale Bank staat de post van vicegouverneur al vacant sinds de promotie van Pierre Wunsch (ex-kabinetschef van Reynders) tot gouverneur. Wedde: 391.000 euro. Andere namen dan de huidige leden van het directiecomité komen niet in aanmerking. En gezien Wunsch een Franstalige is, zal het vermoedelijk tussen de drie Vlamingen gaan, zijnde Steven Vanackere (CD&V), Tim Hermans (Open VLD) en Tom Dechaene (N-VA). Van die laatste is het mandaat vervallen, maar hij krijgt zo goed als zeker een verlenging. Het is bij de bank niet de gewoonte directeurs te vervangen vanwege een politiek etiket. En socialisten en groenen wilden de legislatuur blijkbaar niet starten met het binnenhalen van een vette portefeuille - perceptie, nietwaar.

FPIM en FSMA: de blauwe fabriekjes

De federale participatiemaatschappij FPIM wordt al sinds 2006 gerund door de liberaal Koen Van Loo, alweer een oud-kabinetschef van Reynders. Zijn mandaat is al sinds 2018 vervallen, net als dat van de ondervoorzitters Renaat Berckmoes (ex-Telenet) en Olivier Henin (MR) en vier bestuurders. Maar zijn herbenoeming bleef in het dak steken door de verziekte sfeer tussen premier Charles Michel (MR) en de N-VA, en uiteindelijk de val van de regering. Van Loo geniet het vertrouwen van het parlement en kan dus vermoedelijk voortwerken.

Bij de financieeltoezichthouder FSMA maakt een andere ex-kabinetschef van Reynders, Jean-Paul Servais, al even lang de dienst uit. Zijn mandaat is in 2019 vervallen, net als dat van de directeurs Annemie Rombouts (CD&V), Henk Becquaert (sp.a) en Gregory Demal (PS). Servais kwam na de bankencrisis zwaar onder vuur te liggen, maar sinds het prudentieel bankentoezicht bij de Nationale Bank zit, is het stil geworden rond hem. Hij wil voortwerken, maar de vraag is of de socialisten het dulden dat de chefs van de Nationale Bank én de FSMA allebei MR-politici zijn. Het jaarloon van de FPIM- en FSMA-bazen: 290.000 euro.

Luchthaven: krachtmeting rond Descheemaecker?

Bij Brussels Airport zijn vier bestuursmandaten vervallen, waaronder dat van voorzitter Marc Descheemaecker, de man die sinds zijn overstap naar de N-VA de topmandaten aan elkaar rijgt. In principe lijkt de federale exit van de N-VA ook de exit van de vroegere NMBS-topman in te luiden, maar dat valt nog te bezien. Sinds begin dit jaar is ook de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV aandeelhouder van Brussels Airport Company (BAC), en daar heeft de N-VA wel nog een vinger in de pap. Dat kan dus wel eens een stevige krachtmeting worden tussen de N-VA en Vivaldi.

Ook bij de luchtverkeersleider Skeyes is een hele reeks mandaten verlopen. Het gaat om de volledige raad van bestuur en de job van CEO Johan De Cuyper. De gewezen kabinetschef van Hendrik Bogaert (CD&V) kreeg vorig jaar af te rekenen met een dagenlange staking van de luchtverkeersleiders en veel kritiek, maar hij wil voortwerken. Loon: 290.000 euro.

CREG: al twee jaar interim-baas

Bij de federale energiewaakhond CREG zit de opvolging van ex-directievoorzitter Marie-Pierre Fauconnier al twee jaar in het slop. Toenmalig minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) wou er haar kabinetschef zetten, maar die zakte voor het examen. Sindsdien is directeur Koen Locquet (sp.a) interim-voorzitter en zijn ook de mandaten van de twee andere directeurs, Andreas Tirez (Open VLD) en Laurent Jacquet (cdH), verlopen. Loon van de voorzittersfunctie: 250.000 euro.

Nationale Loterij: Haek, de overlever

Jannie Haek (sp.a) staat klaar om een nieuw mandaat aan het hoofd van de Nationale Loterij aan te vatten. Lange tijd zag het er niet goed uit voor de oud-spoorbaas. Van de MR van zijn vroegere voogdijminister Sophie Wilmès kwam meermaals de kritiek dat hij de Lotto-wielerploeg als zijn persoonlijk speeltje behandelde. Maar net op tijd keert de sp.a terug in de regering om hem rugdekking te geven. In mei volgend jaar vervallen ook de mandaten van 15 bestuurders. Loon van de CEO: 290.000 euro.

Beursgenoteerde bedrijven: zaakjes al op orde

De postgroep Bpost en het telecombedrijf Proximus kregen het voorbije jaar al nieuwe CEO’s, en als enige overheidsbedrijven werden ook de aflopende bestuursposten verlengd in lopende zaken. François Cornelis kreeg er vier jaar bij als voorzitter van Bpost, Stefaan De Clerck (CD&V) mag tot 2022 Proximus voorzitten. Bij Bpost lopen volgend jaar vier mandaten af, waaronder dat van de ondernemers Jos Donvil en Saskia Van Uffelen. Bij Proximus is dat het geval voor Karel De Gucht (Open VLD).

Belfius: tweede kans voor Dierckx?