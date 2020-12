Socialisten op de rem bij afhandeling effectentaks

PS en sp.a willen na het advies van de Raad van State meer garanties over de juridische houdbaarheid van de effectentaks. Een finale deal is er binnen de regering nog niet.

De Raad van State leverde legde maandag geen fundamentele schendingen van het gelijkheidsbeginsel bloot in de nieuwe effectentaks van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), maar wel twee belangrijke obstakels: de drempel van 1 miljoen euro en de bijhorende antimisbruikbepaling, die bepaalt dat wie zijn rekening splitst moet aantonen dat hij andere motieven heeft dan fiscale ontwijking.

De Raad van State legde perfect bloot hoe gekunsteld de nieuwe effectentaks is. Om te kunnen verantwoorden dat aandelen op naam en dus kmo's niet geviseerd worden, moest de belasting omgevormd worden tot een puur budgettaire maatregel. Maar in dat geval vraagt de Raad van State zich af waarom er dan een drempel van 1 miljoen en een rigoureuze antimisbruikbepaling nodig is.