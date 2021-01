Socialistische vakbond voert druk over effectentaks op

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) moet vandaag zijn effectentaks verdedigen in het parlement. Na een tegenvoorstel van PS-voorzitter Magnette begint ook het ABVV te morren.

Het laatste woord is over de nieuwe effectentaks nog niet gezegd, zoveel mag duidelijk zijn, ondanks de vliegende start die Van Peteghem met het dossier heeft gemaakt. Sinds het kritische advies van de Raad van State zijn met name de socialisten en de groenen aan het twijfelen geslagen over de juridische houdbaarheid van de taks. Het beter gemotiveerde wetsontwerp van Van Peteghem werd wel nog in de kern goedgekeurd door alle partijen, maar intussen lanceerde PS-voorzitter Paul Magnette wel een tegenvoorstel voor het geval het Grondwettelijk Hof weer roet in het eten gooit. Hij stelde in l’Echo voor met een progressieve taks voor alle effectenrekeningen te werken, met een vrijstelling tot een zeker bedrag. In de Kamercommissie Financiën zullen de PS-parlementsleden die klok ook luiden, werd al aangekondigd.

Als deze effectentaks het enige initiatief is om grote vermogens en kapitaal te laten bijdragen, dan is dat zwaar onvoldoende. ABVV

De verwachting is echter niet dat ze dat voorstel zullen indienen. In de regering is de consensus anders en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez stuurde Magnette ook direct wandelen. ‘Zo staat het niet in het regeerakkoord. Dat spreekt over een drempel van 1 miljoen en daar blijven we bij’, aldus Bouchez. Volgens regeringsbronnen is het tegenvoorstel van Magnette ook niet werkbaar. Door de kunstmatige formule van de abonnementstaks weer te verlaten voor een taks op personen zou de regering zich weer blootstellen aan de kritiek dat ze discrimineert tussen mensen met een effectenrekening en mensen met aandelen op naam. Dat overleeft de toetsing van het Grondwettelijk Hof nooit, luidt het. Intussen begint ook het ABVV de druk op te voeren. ‘De effectentaks is onvoldoende om de rijken te laten bijdragen’, maakte de vakbond dinsdag bekend.

Aan de andere kant van het spectrum staat de N-VA klaar om te wijzen op het feit dat de effectentaks - ondanks de beloftes over de drempel van 1 miljoen - ook kleinere beleggers treft, die een tak 23-fonds hebben bij een Belgische verzekeraar. Die bundelen die fondsen op hun eigen effectenrekening en worden daarop nu ook belast.