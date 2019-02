Soepeler brugpensioen in loonakkoord verscheurt regering-Michel

De versoepelingen van het brugpensioen die de sociale partners vragen, zijn onaanvaardbaar voor Open VLD en de voormalige coalitiepartner N-VA. Het ziet er naar uit dat de regering-Michel zich vastrijdt in het sociaal-economisch moeras.

Net zoals vier jaar geleden hebben de vakbonden en de werkgeversorganisaties een loonakkoord afgesloten waarin enkele versoepelingen van de regels over het brugpensioen zijn opgenomen.

Net als in 2015 lijkt de regering-Michel te willen instemmen met de vastgelegde maximale loonsverhoging, die door de sociale partners voor dit en volgend jaar op 1,1 procent boven op de index wordt geprikt. En net zoals in 2015 is de regering verdeeld over de vraag wat te doen met de bijsturing van het brugpensioen.

Om een akkoord met de vakbonden mogelijk te maken, stemden de werkgevers in met een soepeler brugpensioen. De regering-Michel wilde tegen 2020 voor wie jonger dan 60 jaar is komaf maken met het stelsel dat officieel werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT) heet.

2021 aanpassingen Door de aanpassingen komt de leeftijdsgrens voor alle uitzonderingen pas tegen juli 2021 op 60 jaar te liggen.

Nu kan brugpensioen nog voor die leeftijd in enkele uitzonderlijke situaties, zoals voor mensen met een lange loopbaan, een zwaar beroep of bij bedrijven die herstructureren. Door de aanpassingen komt de leeftijdsgrens voor alle uitzonderingen pas tegen juli 2021 op 60 jaar te liggen.

Premier Charles Michel (MR) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verwelkomden het akkoord. Die laatste riep op Radio 1 zijn coalitiepartners alvast op om het uit te voeren. ‘Een akkoord bereikt door de sociale partners heeft een grote maatschappelijke en economische waarde, omdat daar ook sociale vrede is aan gekoppeld. Zo’n akkoord zit vol evenwichten. Die verstoren kan ertoe leiden dat het akkoord niet wordt goedgekeurd.’

'No go'

Bij Open VLD, de derde overgebleven meerderheidspartij, zien ze dat helemaal anders. ‘Voor ons is dit een absolute no go’, zegt Open VLD-Kamerlid Egbert Lachaert. ‘We hebben vooraf aan de werkgeversorganisaties duidelijk gemaakt dat wij een versoepeling van het brugpensioen nooit zullen aanvaarden. Dat ze daar nu toch mee instemmen, is een provocatie.’

Dat de werkgevers organisaties met een versoepeling van het brug - pensioen instemmen, is een provocatie. Egbert Lachaert, Kamerlid Open VLD

Lachaert maakte samen zijn partijgenoot Vincent Van Quickenborne duidelijk dat hij de aanpassingen nooit zal goedkeuren. Bij de N-VA, dat uit de regering is verdwenen maar eerder liet verstaan dat ze een ‘goed’ akkoord wilde steunen, is eenzelfde geluid te horen. ‘Terwijl de werkgevers terecht aanklagen dat er een krapte is op de arbeidsmarkt, ondergraven ze met dit akkoord de arbeidsdeal. Wie had gedacht dat VBO zich ooit zou gedragen als de handpop van Kris Peeters?’, stelt Kamerlid Zuhal Demir (N-VA).

Peeters riep dinsdag op om het hoofd koel te houden. Hij wees erop dat vorig jaar slechts 222 mensen op 58 jaar met brugpensioen gingen, waarmee hij laat uitschijnen dat de hele heisa een storm in een glas water is. ‘Maar daarmee gaat hij voorbij aan de symbolische waarde van het brugpensioen. Zolang we mensen via dat systeem uit de arbeidsmarkt duwen, laten we uitschijnen dat 55-plussers geen plaats hebben op de arbeidsmarkt. Daarom kunnen we de aanpassingen niet aanvaarden’, zegt Lachaert.

Wisselmeerderheid

Als de MR en CD&V toch het akkoord willen uitvoeren mét de versoepelingen van het brugpensioen, moeten ze volgens Lachaert maar een wisselmeerderheid zoeken in de Kamer. ‘Ze kunnen dan met de PS en de sp.a het akkoord goedkeuren. Dan bekennen ze kleur en is het voor eens en altijd duidelijk wie in dit land de hervormingsgezinde partijen zijn en wie niet.’

Wie had gedacht dat VBO zich ooit zou gedragen als de handpop van Kris Peeters? Zuhal Demir N-VA-kamerlid

De vraag is of de soep zo heet wordt gegeten. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) klonk gisteren gematigder dan haar partijgenoten. Ze heeft weliswaar vragen bij de brugpensioenregeling, maar ze wees erop dat door die aanpassingen af te schieten het hele akkoord op de helling komt. Als ze moet kiezen, stelt ze het akkoord liever veilig. ‘We moeten zoeken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is’, stelt ze.

Uitweg

Bij CD&V denken ze een uitweg te hebben gevonden. Volgens experts van de partij moet het parlement de versoepelingen van het brugpensioen niet goedkeuren. Een door de sociale partners gesloten collectieve arbeidsovereenkomst zou volstaan, want het kader om die uitzonderingen toe te staan werd in 2015 al goedgekeurd door de regering-Michel.

Open VLD zet daar dan weer tegenover dat de regering-Michel net voor haar val een Koninklijk Besluit heeft goedgekeurd dat nieuwe versoepelingen van het brugpensioen uitsluit. Dat KB werd echter nooit gepubliceerd, waardoor er discussie is over de rechtsgeldigheid.

Het heeft er veel van weg dat de ontslagnemende regering-Michel zich aan het vastrijden is in het sociaal-economische moeras. De miserie rond het brugpensioen kan haar nog wel worden bespaard als de achterban van de bonden het akkoord verwerpt.