Solidariteit is het nieuwe politieke buzzword...

‘Een kantelpunt.’ ‘De start van een solidaire lente.’ ‘De heropbouw van de sociale zekerheid.’ De linkse partijen grijpen 1 mei aan om de lead te nemen in wat postcorona mogelijk het heersende politieke discours wordt.

‘Deze 1 mei wordt een startschot om solidariteit weer mainstream te maken’, luidde het donderdagavond in de 1 meispeech van sp.a-voorzitter Conner Rousseau - door de uitzonderlijke omstandigheden live te volgen via Facebook. Het woord ‘solidariteit’ viel in de uitzending, waarin ook toppers van de vakbond en het ziekenfonds aan het woord kwamen, vermoedelijk meer dan vijftig keer. ‘Solidariteit, dat is bijdragen naar vermogen en krijgen volgens noden’, aldus Rousseau. Hij beseft dat de coronacrisis voor de sp.a kansen biedt sneller dan verwacht weer recht te krabbelen.

Voor de financiering van de heropbouw van de solidariteit, haalt links de evergreens boven: belast de rijken. Uit eerdere pogingen weten we waar dat meestal eindigt.

Het politieke debat werd het jongste decennium gedomineerd door thema’s waarvan zijn partij het marktleiderschap niet in handen heeft - klimaat, migratie, veiligheid, onderwijs, staatshervorming... - en door partijen die geen hoge pet op hebben van de overheid en haar hoge prijskaartje. Corona maakt de overheid, de sociale zekerheid en de gezondheidszorg weer populair. De eerste twee houden de economie drijvende via tijdelijke werkloosheid en allerhande premies. De laatste heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd, maar ook zwaktes getoond. In de ziekenhuizen kwam het beschermingsmateriaal te laat aan. De rusthuizen waren helemaal niet voorbereid.

Grote gelijk

De socialisten zien er hun grote gelijk in. Nadat ze jaren de ‘besparingen in de sociale zekerheid en gezondheidszorg’ hebben bestreden, zonder ook maar enig succes, legt de coronacrisis de tekortkomingen bloot. Dat is natuurlijk maar hoe je het bekijkt: de manier waarop de ziekenhuizen heel snel hun intensieve capaciteit konden opschalen, stak schril af met de situatie in landen als Italië, Spanje en zelfs Nederland, waar de maximumcapaciteit snel bereikt was.

Maar de dramatische toestanden in de rusthuizen en de gigantische inspanningen die het zorgpersoneel leverden, maken het moeilijk voor de economisch rechtse partijen verder te gaan met een pleidooi voor besparingen in de sociale zekerheid. Van die partijen was de jongste weken weinig te vernemen. Nochtans is er geen reden om het efficiëntiediscours op te bergen, integendeel. Het probleem met de Belgische overheidsfinanciering situeert zich zowel aan de inkomsten- als de uitgavenzijde.

Nog een discussie die is gesmoord door corona: begrotingsdiscipline versus uitgeven. Als linkse partijen met hun wenslijstjes op de proppen komen voor een verhoging van de lonen, de uitkeringen en de pensioenen, of een verlaging van pakweg de btw op elektriciteit, dan worden ze vaak vlotjes weggezet als potverteerders. Ook dat heeft corona helemaal veranderd. Zelfs economisch rechtse politici leggen nu de klemtoon op: de geldkraan openzetten en redden wat te redden valt. De uitspraak ‘vergeet alles wat ik ooit over budgettaire sanering gezegd heb’ van Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, zegt alles.

PS steunt de horeca

Naar aanleiding van 1 mei komen de wenslijstjes van de oppositie dan ook gretig op tafel. De PS wil een koopkrachtcheque van 200 euro voor de lage inkomens, te besteden in de lokale handel en horeca. Diezelfde horeca krijgt van de PS een tijdelijke btw-verlaging naar 10 procent. Zeg daar dan maar eens ‘nee’ tegen als minister van Open VLD of CD&V. Ook Tom Van Grieken van Vlaams Belang presenteert de regering de factuur door de coronapremie van 1.000 euro voor de zorgsector weer op tafel te leggen. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) had dat bedrag in de markt gezet voor alle werknemers, maar de premie komt er maar niet.

Maar al die uitgaven moeten ooit wel betaald worden. En de manier waarop de linkse partijen de revival van de solidariteit willen financieren, is allerminst nieuw: met een bijdrage van de grote vermogens en multinationals, en taksen op speculatie. De evergreens van rood en groen, zeg maar. Van die discussie weten we hoe ze meestal afloopt. De voorbije jaren ondernamen de regeringen van zowel Charles Michel (MR) als Elio Di Rupo (PS) pogingen werk te maken van fiscale rechtvaardigheid, maar niet zelden eindigden die in een politieke crisis, een bijkomend gewicht op de schouders van de middenklasse of een vernietiging door het Grondwettelijk Hof.