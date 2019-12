Somers: 'Imams moeten in onze samenleving opgegroeid en ingebed zijn'

Gedegen imamopleiding

'De gewoonte en de jarenlange praktijk om buitenlandse imams actief te laten zijn in ons land is onwenselijk en op termijn onhoudbaar', zegt Somers. 'We hebben nood aan imams die in onze samenleving opgegroeid en ingebed zijn. Daarom is er ook nood aan een gedegen en gedragen imamopleiding in ons land. Daar wil ik, in samenwerking met de geloofsgemeenschap, mee mijn schouders onder zetten.'