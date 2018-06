Sp.a laat voorzitter Crombez niet vallen

Het is duidelijk dat men ons langs alle kanten wil aanvallen, maar we zullen ons niet laten doen.

Vorige week verklaarde de sp.a-voorzitter dat hij in het bezit was van anonieme mails die moesten bewijzen dat Vandeput wel op de hoogte was van een studie over de levensduurverlenging van de -F16's van de constructeur Lockheed Martin.

'Te voortvarend'

Op het partijbureau van de Vlaamse socialisten erkende Crombez dat hij ' te voortvarend ' is geweest door uit te pakken met twee van in totaal negen mails.

De sp.a-voorzitter erkent dat hij niet zeker weet of de mails authentiek zijn en dat hij ze beter niet gebruikt had.

De leden van het partijbureau lieten Crombez niet vallen. 'Het is duidelijk dat men ons langs alle kanten wil aanvallen, maar we zullen ons niet laten doen', zei sp.a-Kamerlid Karin Temmerman die de vervalsing van mails 'onaanvaardbaar' vindt.

Ook Leona Detiège blijft achter Crombez staan. 'Wat hij naar voren brengt, heeft een zekere waarde. Ik geloof er in elk geval in'.

'Onvoorzichtig'

'John is een beetje onvoorzichtig geweest. Maar in de grond verandert er niets. Dat men ons eerst een antwoord geeft op de eerste zeven mails', zegt gecoöpteerd senator Bert Anciaux .

John is een beetje onvoorzichtig geweest. Maar in de grond verandert er niets. Dat men ons eerst een antwoord geeft op de eerste zeven mails.

Antwerpen

De sp.a belandde de voorbije maanden al meermaals intern in de problemen. Zo kwam de gedoodverfde lijsttrekker in Antwerpen, Tom Meeus, in opspraak door zijn verleden als directeur bij De Lijn. Meeuws zou facturen bewust hebben opgedeeld. Als gevolg van de heisa knapte het kartel met Groen in de Scheldestad en wordt niet hij, maar Jinnih Beels, de lijsttrekker van de sp.a bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.