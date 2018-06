Sp.a-schepen opgepakt in plofkraakzaak

Het nieuws staat te lezen in de Mediahuis-kranten. De politie zou achter het huis van de schepen, verborgen onder een zeil, een Audi met Nederlandse nummerplaat gevonden hebben. Die wagen zou gebruikt zijn bij minstens een van de plofkraken die onlangs in ons land gepleegd werden op bank- en postkantoren.

Hoe de politie op het spoor van de schepen is gekomen en wat haar uitleg is voor de verdachte auto die achter haar huis stond, is nog onduidelijk. De ­onderzoeksrechter moet vanmorgen beslissen of het duo wordt aangehouden. Intussen heeft de sp.a al laten weten zwaar geschokt te zijn en is de schepen op non-actief gezet.