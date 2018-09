Sp.a wil uitleg over verlenging opsluiting moeder met kinderen in gesloten asielcentrum

De socialisten willen weten of die evaluatie wel degelijk is gebeurd , en eisen "volledige transparantie over het resultaat". Sp.a-Kamerlid Monica De Coninck. De Coninck wil Francken volgende week aan de tand voelen in het parlement.

Humaan

Het Servische gezin is het eerste dat in de nieuwe woonunits in Steenokkerzeel is opgesloten. Het gezin is uitgeprocedeerd en verblijft sinds 2013 illegaal in ons land. De Serviërs werden al twee keer in een open gezinswoning ondergebracht in afwachting van hun repatriëring, maar daar namen ze telkens de benen.