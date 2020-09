Sp.a wordt VOORUIT

Behalve de naam baart vooral de timing opzien. Sp.a zit midden in een federale formatie, Rousseau zelf is preformateur en hij zit ook nog eens in quarantaine. Het kan de indruk wekken dat de sp.a al bij al niet veel vertrouwen meer heeft in de goede afloop van Vivaldi. Maar dat wordt tegengesproken. Het plan was later dit jaar een groot lanceringsmoment te organiseren, maar de nieuwe naam dreigde vroegtijdig uit te lekken in de media. Vandaar de versnelling, luidt het.