Specialisten in opleiding komen in opstand tegen werkomstandigheden

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft oor voor de grieven van de arts-specialisten in opleiding. Na 40 jaar wachten eisen ze een wettelijk kader voor hun arbeidsomstandigheden. .

De arts-specialisten in opleiding in ons land eisen dat er dringend werk wordt gemaakt van betere arbeidsomstandigheden. Het statuut dat hun arbeidsvoorwaarden regelt, is niet meer aangepast sinds 1983. Daardoor krijgen ze weliswaar een vergoeding voor hun werk, maar bouwen ze geen sociale rechten op.

In ons land gaat het om zo'n 6.000 specialisten in opleiding die een zesjarige universitaire opleiding achter de rug hebben, maar zich nog verder specialiseren als ziekenhuisarts. Vaak werken ze tot 60 uur per week of meer. 'Op dit moment is er geen wettelijke omkadering', zegt Jonas Brouwers van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO). 'Elk ziekenhuis heeft zijn eigen regels.'

Arts-specialisten in opleiding kunnen niet terugvallen op een vastgelegd minimumloon, een vaste vergoeding voor wachtdiensten of een vast aantal vakantiedagen. Bovendien bouwen ze geen pensioen op en hebben ze geen recht op een werkloosheidsvergoeding, ouderschapsverlof of palliatief verlof. 'Na 40 jaar is het tijd om daar verandering in te brengen', zegt Brouwers. 'Het water staat ons aan de lippen.'

Jaar vruchteloos onderhandelen

Toenmalig minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vroeg al in februari 2020 aan de artsen en de ziekenhuizen om tot een akkoord te komen, maar dat is er nog altijd niet. 'De ziekenhuizen hebben vorige week eindelijk een voorstel op tafel gelegd', zegt Brouwers. 'Dat was een grote teleurstelling. In hun voorstel gaan sommige arbeidsomstandigheden nog meer achteruit. Zo is er weinig ruimte voor opleidingen en stellen ze voor om wachtdiensten niet uit te betalen als die onder de 60 uur vallen, ook niet als het om nacht- of weekendwerk gaat.'

De Waalse arts-specialisten in opleiding protesteerden donderdag al. Als er tegen vrijdag geen akkoord is, dreigen er in het hele land acties te komen. 'We gaan niet staken', zegt Brouwers. 'De continuïteit van de zorg is voor ons essentieel. We gaan die niet in het gedrang brengen in covidtijden. Maar we willen wel een duidelijk signaal geven en mensen sensibiliseren.'

Vandenbroucke maakt geld vrij

Minister Vandenbroucke schaarde zich donderdag achter de eisen van de arts-specialisten in opleiding. 'Hun arbeidsomstandigheden moeten verbeteren, daar ben ik diep van overtuigd. Ik volg die onderhandelingen van nabij op', zei hij in de Kamer. 'We moeten een concreet akkoord hebben dat tastbare verbeteringen realiseert.'

De arbeidsomstandigheden van de arts-specialisten in opleiding moeten verbeteren, daar ben ik diep van overtuigd. Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid

Vandenbroucke maakt ook extra middelen vrij om een akkoord met de ziekenhuisorganisaties te faciliteren. Die argumenteren dat er door de vele besparingen onvoldoende financiële middelen zijn om op de wensen van de arts-specialisten in opleiding in te gaan.

Nu is 10 miljoen euro voorzien. Hoeveel extra geld Vandenbroucke vrijmaakt, zei hij niet. 'Er zijn nog vergaderingen voorzien op 5 en 19 mei. Ik hoop dat er tegen dan vooruitgang kan worden geboekt.'