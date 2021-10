Spilfiguur in cum-exconstructies: ‘Zelfs de grootbanken deden het’

De Brit Sanjay Shah, die in Dubai woont , is volgens het Brusselse gerecht de belangrijkste spilfiguur in de cum-ex-constructies die onze staatskas meer dan 201 miljoen euro kostten.

'Ik heb geen spijt, ik zou meteen weer in deze business stappen’, zegt Sanjay Shah, die aandelenconstructies heeft opgezet die de staatskassen een bom geld hebben gekost.

De Brit Sanjay Shah zette tot 2015 aandelenconstructies op die de Belgische staatskas miljoenen euro’s kostten. Ook in landen als Duitsland en Denemarken liep de schade hoog op. Insiders noemen de cum-ex-constructies een ‘duivelse geldmachine’. Het zou zelfs ‘de grootste belastingzwendel’ uit de Europese geschiedenis zijn. Maar toch vertoeft Shah nog altijd onder de zon in een luxevilla op de ‘palmeilanden’ voor de kust van Dubai. Het onderzoek van het Brusselse parket naar de constructies die Shah met zijn bedrijf Solo Capital ten nadele van de Belgische staatskas organiseerde, loopt nog, meldt het parket.

‘Ik heb elke één of twee maanden overleg met mijn Belgische advocaat’, zegt Shah in een lang gesprek met journalisten die meewerkten aan de CumEx Files 2.0. ‘De Belgische openbaar aanklager heeft me al uitgenodigd voor een verhoor. Daarna kan ik vrij naar huis terugkeren, luidde het. Maar dat wilde ik niet doen. Alleen via Zoom of schriftelijk wilde ik vragen beantwoorden, and there has been nothing.’

Miljoenenclaims

In juli heeft de Belgische fiscus wel miljoenenclaims afgevuurd tegen de Amerikaanse pensioenfondsen die meedraaiden in Shahs constructies.

Shah verdiende geld als slijk met de cum-exconstructies. ‘Maar ik was geen fiscaal advocaat of belastingexpert, ik heb die transacties niet zelf uitgevonden.’

Hij leerde de vuistregels voor ‘dividend arbitrage’ toen hij rond de eeuwwisseling werkte voor Credit Suisse. Toen hij in 2003 aan de slag ging bij ING en in 2007 bij Rabobank waren die banken ook geïnteresseerd in de kennis die hij had opgebouwd, vertelt Shah.

Tijdens een babbel aan de bar of een partijtje golf werd erover gesproken, alsof je het geheime recept van Coca-Cola aan elkaar verklapte. Sanjay Shah Solo Capital

‘Rond 2008 begreep maar een select clubje hoe de cum-exconstructies werkten, maar stilaan groeide de kennis. Tijdens een babbel aan de bar of een partijtje golf werd erover gesproken, alsof je het geheime recept van Coca-Cola aan elkaar verklapte. Zo geraakten de grootbanken betrokken, net als kleinere banken, hefboomfondsen en vermogensbeheerders.’

Belastingwetten

Volgens Shah is er een simpele verklaring voor het ontstaan van de constructies: terwijl de handel in aandelen elektronisch was geworden, holden de belastingwetten achterop. ‘Terwijl je in een land als België al eigenaar werd van aandelen op de datum van het contract, was dat in andere landen pas wanneer je betaalt voor de aandelen. Dat was een eenvoudige loophole.’

Shah en co. speelden daar handig op in door de aandelen snel te verschuiven en de belastingvoordelen in verschillende landen uit te spelen. ‘De mensen deden dat gewoon, ze dachten niet dat het illegaal was. Een grootbank zou haar traders toch niets illegaals laten doen? Ik heb geen spijt, ik zou meteen weer in deze business stappen.’

Belastingbetalers zijn misschien boos, maar waarom vragen ze hun regering niet waarom ze dat achterpoortje niet hebben gesloten? Sanjay Shah