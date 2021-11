Spoedarts Luc Beaucourt bezweken aan huidkanker

Spoedarts Luc Beaucourt, beroemd voor zijn campagnes tegen weekendongevallen en zijn medische hulpmissies over de hele wereld, is op 73-jarige overleden aan de gevolgen van huidkanker.

Luc Beaucourt groeide op in Sint-Amandsberg, bij Gent. Als student geneeskunde kwam hij in Antwerpen terecht. Daar bleef hij hangen.

Vanaf 1983 was Beaucourt diensthoofd van de spoedgevallen in het UZ Antwerpen. Daar had hij het idee om een mobiele urgentiegroep (mug) de baan op te sturen bij medische noodgevallen. Dat projct verwezenlijkte hij in 1985. Hij was ook de man achter het medisch interventieplan voor Antwerpen.