Sponsor Belgische voetbalbeker en Anderlecht onder vuur

De Kansspelcommissie voerde ruim een jaar onderzoek naar gokbedrijf Betway, sponsor van zowel de Beker van België als voetbalclub Anderlecht. De conclusies zijn niet geruststellend en roepen vragen op.

Ook de volgende drie seizoenen zal Betway de officiële ‘weddenschaps-partner’ zijn van de Beker van België. Betway was dat ook al de voorbije twee seizoenen. De topman van het gokbedrijf, Anthony Werkman, was in september vorig jaar zeer blij met de deal. ‘Dankzij twee jaar sponsoring kon Betway zich al introduceren bij de voetbalsupporters in België. Met deze drie extra jaren als officiële betting partner van het toernooi hopen we nog meer naambekendheid en zichtbaarheid in België te krijgen.’

Ook Pierre François, CEO van de Belgische Pro League, sprak lovende taal: ‘De Pro League vond in Betway een betrouwbare betting partner.’

Dat de controledienst van de Kansspelcommissie op dat moment nog een onderzoek voerde naar Betway stond de deal niet in de weg. De toezichthouder was al in het najaar van 2017 openlijk vragen beginnen stellen over de geldstromen, bedrijven en eigenaars achter Betway. Zijn die wel te betrouwen? De Paradise Papers, miljoenen documenten die in november 2017 waren gelekt uit allerlei belastingparadijzen, riepen toch vragen op over Betway.

Postbusadres in Malta

De controleurs hebben na meer dan een jaar onderzoek nog altijd geen duidelijkheid over de geldstromen achter Betway.

Want behalve de namen van het officiële managementteam dat Betway leidt is er immers weinig bekend over het gokbedrijf. Ook op de Belgische website van Betway staat daarover weinig te lezen. Behalve dat Betway zijn vergunning in België te danken heeft aan een partnerschap met de uitbater van het casino van Brussel, Casinos Austria International Belgium. En dat het hoofdkantoor van Betway gevestigd zou zijn aan de Empire Stadium Street, nummer 9, in het dorp Gzira, dicht bij de Maltese hoofdstad Valletta.

Maar dat is weinig meer dan een postbusadres. Met een klein naambordje op een afgeleefd, gelig kantoortje, boven een handelaar die levert aan de plaatselijke horeca. Nochtans is het van dat Maltese bedrijf dat ook RSC Anderlecht net als de Pro League al drie seizoenen sponsorgelden aanvaardt.

Vandaag zal de controledienst van de Kansspelcommissie na meer dan een jaar onderzoek naar Betway zijn conclusies voorleggen aan de vertegenwoordigers van de ministers van Justitie, Financiën, Economie, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Begroting, die samen met een magistraat-voorzitter de Kansspelcommissie besturen.

Onduidelijke geldstromen

De controleurs hebben na meer dan een jaar onderzoek nog altijd geen duidelijkheid over de geldstromen achter Betway. Zo stroomde er in december 2014 meer dan 28 miljoen euro naar het Maltese Betway Limited.

Dat kapitaal kwam van mysterieuze aandeelhouders op de Britse Maagdeneilanden, maar de controleurs van de Kansspelcommissie konden niet achterhalen van waar dat geld juist kwam en of het wel koosjer was. Ook de herkomst van de sponsorgelden die de Pro League en RSC Anderlecht van Betway kregen, blijft voor de controleurs onduidelijk.

De controleurs achterhaalden wel dat een Maltese advocaat betrokken is bij het beheer van Betway op Malta en dat die man eerder al in opspraak kwamn als consultant van een ander gokbedrijf op Malta dat zou geïnfiltreerd zijn door de Italiaanse maffia. Zijn betrokkenheid bij Betway kan ook een overtreding van de Belgische kansspelwet inhouden, ontdekten de controleurs.

Omdat de man zowel actief zou zijn in Maltese gokbedrijven die in ons land een vergunning als fabrikant hebben en andere die hier vergund zijn als uitbater van kansspelen. Op dat ‘cumulverbod’ staat tot vijf jaar celstraf en tot 800.000 euro boete.Bovendien vonden de controleurs linken tussen vertegenwoordigers van Betway en gelieerde bedrijven met gokwebsites die illegaal zijn in ons land.

Beslissing over sancties

Vandaag moeten de vertegenwoordigers van de ministers beslissen hoe het verder moet. Komt er een sanctieprocedure tegen Betway, dat in juli 2015 zijn Belgische vergunning kreeg? Komt er een grondiger ‘witwasonderzoek’? Wordt het dossier overgemaakt aan het parket? Zal de uitbater van het casino van Brussel, die Betway op onze markt bracht, nog zijn vergunning verlengd zien? Of wordt het dossier geklasseerd? De woordvoerster van de Kansspelcommissie? Marjolein De Paepe wil niets zeggen over het dossier tot de knoop is doorgehakt.

Ons contract met Betway loopt af eind dit seizoen. We zullen pas later samen met de partner bepalen hoe het verder loopt. Marie Verbeke woordvoerster RSCA

Betway, dat ook in andere landen sponsorcontracten heeft met voetbalclubs en met andere sportclubs en sportwedstrijden, lijkt gerust in de uitkomst van het onderzoek. Woordvoerder Alan Alger stelt dat de Kansspelcommissie alle antwoorden heeft gekregen op zijn vragen, ondersteund met documenten. ‘Betway verwacht geen boete of sanctie te krijgen.’