Spoor weigert stakingsaanzeggingen onafhankelijke spoorbonden

Zware beroepen

Voor Metisp-Protect is het al de tweede keer dat een aanzegging om formele redenen is geweigerd.

De drie kleinere bonden protesteren tegen een voorstel tot herwaardering van de treinbestuurders. Daarbij zou het verschil tussen de lonen van treinbestuurders in de priv├ęsector en bij de NMBS kleiner worden. Met die loonsverhoging komt wel de voorwaarde dat de machinisten meer moeten werken, wat voor de bonden onaanvaardbaar is. ACOD Spoor diende een aanzegging in omdat niet al het spoorpersoneel opgenomen is in de lijst met zware beroepen bij de openbare diensten.