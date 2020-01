Spoorbaas Lallemand naar Franse SNCF

Luc Lallemand werd in 2002 lid van het directiecomité bij de NMBS. Daarvoor was hij actief op enkele PS-kabinetten, zoals bij Laurette Onkelinx. Lallemand werd, bij de splitsing van de NMBS in drie aparte entiteiten vanaf 2005 gedelegeerd bestuurder van de infrastructuurbeheerder Infrabel. In Frankrijk zal hij dus hetzelfde werk doen.