Spoorbazin Dutordoir trapt politiek weer tegen de schenen

De NMBS vreest een ‘onbeheersbare situatie’ in de kuststations in de paasvakantie.

Toeristen blijven naar de kust sporen nu de overheid geen reisverbod durft op te leggen. NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir aanvaardt niet dat het probleem bij haar gedumpt wordt.

De regering heeft het niet onder de markt met de CEO’s van haar overheidsbedrijven. Niet voor het eerst doet spoorbazin Dutordoir lastig over maatregelen die door de politiek voor haar bedrijf worden beslist. Ze was de jongste dagen een politieke schietschijf door coronaonveilige wachtrijen in de stations en overvolle treinen. Door het voorspelde goede weer en de verlengde paasvakantie had ze dat kunnen voorzien en maatregelen nemen, luidt het.

Vanaf volgende week halveert de NMBS de capaciteit van de treinen naar de kust. Dat is de uitkomst van de introductie van de ‘raamregel’. Volwassen passagiers mogen in de paasvakantie bij een trip naar zee enkel aan het raam zitten.

5.000 Als ze de capaciteit van de treinen naar de kust moet halveren, dreigen volgens spoorbaas Sophie Dutordoir 5.000 extra wachtenden zich te verdringen op de perrons.

Daarmee is de kous niet af. Dutordoir schreef een brief aan haar broodheren en startte een media-offensief. Ze steekt niet weg dat ze de raamregel halfbakken vindt. Op de treinen waren de voorbije dagen 20.000 van de 30.000 plaatsen bezet. Als ze dat aantal moet halveren, dreigen 5.000 extra wachtenden zich te verdringen op de perrons, zei ze aan De Standaard.

Zij ziet maar twee opties. Ofwel houdt de regering vast aan de verlaagde capaciteit en dan moet die haar helpen de mensen weg te houden uit de stations. Ofwel mag de NMBS met volle capaciteit rijden. Anders gesteld: ze vindt het niet oké dat zij het probleem mag oplossen omdat de regering geen reisverbod durft in te voeren.

Een aantal kustburgemeesters is misnoegd omdat er nog geen reservatiesysteem is. Nochtans was dat vorige zomer al beloofd. Dutordoir kondigt wel aan dat vanaf zaterdag een systeem wordt opgestart om de opkomst te voorspellen, te beginnen met Oostende.

Is het zo moeilijk de NMBS tijdelijk om te vormen tot een Thalys of Eurostar met reservaties? Een binnenlandse treindienst met dagelijks een half miljoen reizigers die continu op- en afstappen is helemaal anders dan internationaal spoorverkeer met amper haltes en een dynamisch prijsbeleid, is de repliek.

Een reservatie- systeem op de trein is technisch niet onmogelijk, maar in de praktijk erg complex. Jasper Pillen Kamerlid Open VLD

‘Technisch niet onmogelijk, in de praktijk complex’, zegt Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD), tot vorig jaar kabinetschef bij toenmalig

minister van Mobiliteit François Bellot (MR). ‘Gaan we met voorrangsregels werken? Voor de werknemer of de dagjestoerist? Of wordt het eerst komt eerst maalt?’

In dat laatste scenario kunnen Luikenaars en Leuvenaars naar de kust trekken, omdat daar de treinen vertrekken. Voor Brusselaars lukt het misschien nog net. Gentenaars en Bruggelingen moeten wellicht op slecht weer hopen.

De wrijvingen volgen minder dan twee maand na een vorig opstootje tussen Dutordoir en haar voogdij-minister Georges Gilkinet (Ecolo) over de sluiting van loketten in 44 stations.

Insiders sluiten nieuwe botsingen niet uit. Dutordoir klaagde in 2019 al dat de politieke context haar verhinderde de NMBS om te turnen tot een modern spoorbedrijf. Dat zowel de minister als de voorzitter (Thibaut Georgin) tot Ecolo behoort, leidt in de raad van bestuur tot oprispingen. Volgens sommige bestuurders wordt de NMBS weer op het pad naar een geldverslindend politiek speeltje geduwd.