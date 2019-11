Spoorbedrijven vragen honderden miljoenen euro's extra

Volgens de spoornetbeheerder Infrabel en de NMBS is de komende jaren fors meer geld nodig om werken uit te voeren.

De dotaties van de overheid volstaan niet om de komende jaren een aantal noodzakelijke investeringen bij het spoor uit te voeren. Er zijn honderden miljoenen euro's extra nodig, alleen al maar om het spoornet up-to-date te houden. Dat kregen de leden van de Kamercommissie Mobiliteit woensdag te horen van NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en Infrabel-topman Luc Lallemand.

De twee spoortoplui wezen op de gigantische productiviteitswinsten bij de NMBS en Infrabel in de voorbije jaren, terwijl de dotaties daalden. Nog meer interne besparingen zijn bijna niet mogelijk, klonk het. 'De citroen van de productiviteitswinst is uitgeperst', zei Lallemand.

Bij de spoornetbeheerder verdwenen de voorbije vijf jaar 4.000 banen en werden vernieuwingswerken noodgedwongen uitgesteld. Daardoor zijn heel wat wissels, sporen en bovenleidingen dringend aan renovatie toe. Alleen al om die inhaalbeweging te doen is 99 miljoen euro per jaar nodig. Anders moeten op termijn lijnen om veiligheidsredenen worden gesloten, klonk het. Infrabel vraagt dat de overheidsdotatie van minder dan 1 miljard euro dit jaar zou stijgen naar meer dan 1,4 miljard euro in 2024.

Tekort van 1,3 miljard tegen 2030

Ook Dutordoir vraagt extra geld. 'Met de huidige dotaties verwachten we een tekort van 1,3 miljard euro tegen 2030 door de investeringen die we moeten doen', zei de NMBS-topvrouw in de commissie. Het gaat dan om geld om stations af te werken, perrons te verhogen en het veiligheidssysteem ETCS verder te installeren.

Beide toplui benadrukten dat de inspanningen van de voorbije jaren in de bedrijven resultaat opleveren. 'Er is een positieve trend ingezet', zei Dutordoir. De stiptheid dit jaar (90,7% tot en met oktober) ligt beduidend hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (87,2%). De reizigersgroei versnelt: dit jaar zou de toename meer dan 4 procent bedragen, na +3,7 procent in 2018. Ook de klantentevredenheid volgt, zei Dutordoir. Vorig jaar gaf maar 60 procent van de reizigers de NMBS een score van minstens 7 op 10. Dit jaar is dat 67 procent (tot eind september).

Grondige oefening

Dutordoir stond ook stil bij de nakende liberalisering van het spoor. Ze herhaalde haar pleidooi om de NMBS tien jaar langer de exclusiviteit te geven op het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer per spoor, zoals eerder uit het memorandum van de spoorwegmaatschappij was gebleken.

Ze riep de overheid op werk te maken van een ambitieuze langetermijnvisie op mobiliteit. Actoren als de NMBS, Infrabel, de federale overheidsdienst Mobiliteit en het Planbureau moeten volgens haar een grondige oefening maken over het ideale transportmodel van de toekomst. Op basis daarvan kunnen dan keuzes volgen, bijvoorbeeld over het uitzicht van het spoornet: wordt het huidige stermodel, met heel veel treinen op de noord-zuidverbinding, behouden, of evolueren we naar een knooppuntmodel?