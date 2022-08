‘Staatsbons leveren koopkrachtverlies tot bijna 15 procent op’

Eric Dor heeft in een analyse geen goed woord over voor de nieuwe Belgische staatsbons die worden uitgegeven. Volgens de Belgische directeur economische studies van het Institut d'Économie Scientifique et de Gestion (IESEG) in Lille en Parijs wordt het rendement van dit papier meer dan opgegeten door de inflatie.

De belangstelling voor het overheidspapier was vorige week op de eerste inschrijvingsdag voor de nieuwe uitgifte al zeer beperkt. Met een bedrag van 1,95 miljoen euro bleven de staatsbons met looptijden van vijf, acht en tien jaar samen een goed stuk onder de 3,85 miljoen euro van de vorige uitgifte in juni van dit jaar. Alleen al opmerkelijk omdat de coupon van de nieuwe uitgiftes een stuk interessanter is.

Rendement te laag

De berekeningen van Eric Dor van het IESEG zetten nog eens in de verf waarom kleine beleggers hun neus ophalen voor het nieuwe papier. Na een voorheffing van 30 procent blijft er voor de staatsbons op 10 jaar een nettorendement van 1,19 procent over, terwijl dat op 8 jaar 0,98 procent en op 5 jaar 0,735 procent is. ‘Deze nettorendementen zullen zo goed als zeker te laag zijn om de prijsstijgingen over de looptijd te compenseren’, stelt Dor vast.

Het ligt zeer voor de hand dat er in de toekomst betere vastrentende investering zullen opduiken. Eric Dor Directeur economische studies IESEG

Dit is overigens een gegeven dat Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld, niet ontkende. 'De inflatie is al een hele tijd heel hoog en de rente op de staatsbons beschermt niet tegen de huidige inflatie’, zei hij eerder tegen De Tijd.

Koopkrachtverlies

Volgens een berekening van Eric Dor lopen de particulieren op de bedragen die ze in staatsbons op tien jaar beleggen met een inflatiepeil van 2 procent tegen het einde van de looptijd een koopkrachtverlies van 7,5 procent op. Dor gaat er echter vanuit dat een inflatie van 2 procent te optimistisch gerekend is en dat er minstens een procentpunt bijgeteld moet worden. In dat geval verliest de belegger over een looptijd van tien jaar 14,8 procent aan koopkracht op zijn investering.

Staatsbons juni

Dor vond het ook al meteen een slecht idee dat particuliere beleggers in juni op Belgische staatsbons intekenden. Het nettorendement bedroeg toen 0,91 procent op 10 jaar en 0,49 procent op 5 jaar. ‘Het was toen al duidelijk dan een overmatige inflatie zich zou verderzetten en dat de intrestvoeten zouden stijgen,’ aldus Dor. ‘Als spaarders die in juni staatsbons kochten die nu weer willen verkopen, dan is dat al tegen een lagere prijs dan ze die kochten.’

Wie bijvoorbeeld voor 1.000 euro staatsbons kocht, zal die vandaag nog slechts van de hand kunnen doen voor 973 euro, het bedrag waarmee hetzelfde rendement wordt gehaald als dat van de nieuwe staatsbons. ‘Door de verder stijgende rentevoeten zal de ontwaarding in de nabije toekomst nog verder gaan’, verzekert Eric Dor.