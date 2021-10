'Staatsinterventies hebben een op de twee faillissementen voorkomen'

Volgens een onderzoek van de kredietverzekeraar Euler Hermes, een onderdeel van Allianz, zullen 7.400 Belgische bedrijven failliet gaan in 2021. Een lichte stijging van 3 procent tegenover een jaar eerder. In 2022 verwacht de kredietverzekeraar 8.150 faillissementen (+10%). Wereldwijd zou het aantal faillissementen volgend jaar met 15 procent stijgen. Dat is nog altijd 4 procent minder dan precorona. Euler Hermes verwacht wel dat het aantal faillissementen in Afrika, Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika oploopt tot ver boven het niveau van voor de crisis.

Als de voorspelling klopt, zal het aantal faillissementen lager liggen dan voor de coronacrisis. In 2019 gingen meer dan 10.000 bedrijven over de kop. 'Door de steunpakketten van de overheid bereikte het aantal faillissementen in de coronacrisis een historisch laagtepunt. Aan die situatie komt nu stapsgewijs een einde', stelt de kredietverzekeraar. 'We gaan ervan uit dat de massale staatsinterventies hebben voorkomen dat een op de twee bedrijven in West-Europa én een op de drie in de VS failliet is gegaan.