‘Staatsschuld kan oplopen tot 200 procent'

Zonder bijkomende besparingen kan de staatsschuld door de vergrijzing oplopen tot 200 procent van het bbp in 2060. Dat waarschuwt de Oeso in zijn jaarlijkse doorlichting van de economische toestand van ons land.

Volgens de organisatie van rijke landen kampt België met enkele problemen die ons land extra kwetsbaar maken. Eén ervan is dat de productiviteit in ons land trager toeneemt dan in andere landen. Daarom wordt aangeraden om de regelgeving te versoepelen in een aantal sectoren. Ook de files drukken op de productiviteit. Daar valt volgens de Oeso iets aan te doen door het belastingvoordeel voor salariswagens af te schaffen en een kilometerheffing in te voeren.

De Oeso pleit voor de invoering van een kilometerheffing rond Brussel en Antwerpen.

Die pleidooien gaan al lang mee. De Vlaamse regering was tot 2019 effectief van plan om rekeningrijden in te voeren, maar voerde die plannen af in het zicht van de verkiezingen. In het regeerakkoord van de nieuwe regering van Jan Jambon (N-VA) komt het rekeningrijden niet meer terug, maar wel in dat van het Brussels Gewest. Volgens de Oeso zou zo’n variabele heffing ook zin hebben rond grote steden als Brussel en Antwerpen, ‘met een duidelijk onderscheid tussen de spitsuren en de rest van de dag’.

Pensioen met punten

Een andere achilleshiel volgens de Oeso is een hoge staatsschuld in combinatie met de toenemende vergrijzing. In een extreem scenario, waarbij er geen bijkomende maatregelen worden genomen om de factuur van de vergrijzing op te vangen, zou de schuldgraad tegen 2060 kunnen oplopen tot 200 procent. ‘De stijgende kosten die gelieerd zijn aan een ouder wordende bevolking onderstrepen het belang van een duurzame reductie van de openbare schuld’, zegt de Oeso. Een duidelijke boodschap aan de onderhandelaars voor een volgende regering. Volgens de Nationale Bank kan onze staatsschuld pas beginnen dalen zodra het begrotingstekort onder de 1 procent zakt. Vorig jaar klokte België af op een deficit van 1,8 procent en zonder ingrepen blijft het dit jaar oplopen.