Staatsveiligheid gevrijwaard van CryptoLeaks-spionage

Vorige week raakte bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en zijn Duitse evenknie BND tientallen jaren de codeermachines konden kraken die landen kochten bij het Zwitserse bedrijf Crypto AG, omdat de Amerikanen en de Duitsers in het geheim eigenaar waren van die firma. Samen met het Nederlandse onderzoeksplatform Argos onthulde De Tijd twee passages uit de geheime verslagen van de CIA en de BND over operatie-Rubicon waaruit bleek dat België zou zijn bespioneerd en vooral interessant was voor de spionnen om info te krijgen over diplomatieke gebeurtenissen in de wereld.