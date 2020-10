Staatsveiligheid kan na jaren weer strijden tegen economische spionage

Wie beschermt onze Belgische bedrijven en onderzoekscentra tegen economische spionage? De Staatsveiligheid belooft na jaren van verwaarlozing daar eindelijk meer personeel en middelen voor uit te trekken.

De vorige minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), hield deze zomer nog de lippen stijf op elkaar toen een MR-parlementslid hem vroeg hoeveel personeel en andere middelen de Staatsveiligheid inzette tegen de toenemende economische spionage door Rusland en China. ‘Wegens veiligheidsredenen is het niet mogelijk dat te publiceren.’

Deze week vroeg N-VA-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt in het parlement aan de nieuwe minister, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), hoeveel mensen zich bij de Staatsveiligheid bezighouden met spionage door China? ‘U weet dat ik daar absoluut niet op kan antwoorden’, zei Van Quickenborne. ‘Op het ogenblik dat wij deze vraag behandelen, zijn er anderen die meeluisteren.’ Al was de minister het eens met Van Bossuyt dat Chinese spionage ‘bijzonder actueel en reëel’ is.

Het probleem van de Chinese spionage is bijzonder actueel en reëel. Dat is helaas de harde realiteit. Vincent Van Quickenborne Minister van Justitie

Achter de geheimhouding schuilt een pijnlijk gebrek aan personeel bij de Staatsveiligheid voor de bescherming van het ‘wetenschappelijk en economisch potentieel’ (wep). Dat is nochtans een wettelijke opdracht van de inlichtingendienst. Welingelichte bronnen bevestigen dat de ‘buitendiensten’ van de Staatsveiligheid, die actief zijn op het terrein, al sinds september 2016 geen team meer hebben dat zich specifiek bezighoudt met de bescherming van het wep. Ooit bestond dat team uit een achttal medewerkers, , maar door de nood aan personeel voor de terreurdreiging is het team opgedoekt.

Daarna was er wel nog een medewerker om over de verschillende andere afdelingen van de Staatsveiligheid heen als coördinator op te treden voor wep-dossiers. Die medewerker heeft de dienst intussen verlaten, en ook bij de ‘analisten’ houdt niemand zich nog exclusief met het wep bezig. 'We houden dat fenomeen nog marginaal in de gaten', is te horen.

Op de koffie

De woordvoerster van de Staatsveiligheid, Ingrid Van Daele, laat weten dat de dienst meer personeel en middelen gaat uittrekken om het wep te beschermen. ‘Er zijn op een bepaald moment minder middelen ingezet - wegens terrorisme - en we willen opnieuw meer middelen inzetten. We hebben uiteraard de ogen niet gesloten voor cruciale dossiers en hebben erop voortgewerkt. We zijn ook altijd blijven sensibiliseren. Maar we weten dat we meer moeten doen en we willen dat ook.’

Deze week mocht de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Jaak Raes, voor het eerst op de koffie bij de nieuwe minister van Justitie om zijn vraag voor extra personeel toe te lichten. Volgens Van Quickenborne zijn de beloofde investeringen in Justitie ook bedoeld voor de Staatsveiligheid: ‘Ik ben me bewust van het belang van die organisatie voor de veiligheid van ons land.’