Staatsveiligheid waarschuwt voor 125 asielzoekers

De Staatsveiligheid heeft bij de screening van asielzoekers vorig jaar voor 125 mensen een hit gevonden in haar databank. Dat betekent dat die asielzoekers ‘van ver of dichtbij’ gelinkt worden aan een van de bedreigingen die de Staatsveiligheid opvolgt.

Sinds 7 september 2015 screent de Staatsveiligheid asielzoekers. Eerst gebeurde dat alleen voor asielzoekers uit Syrië en Irak. Maar sinds 21 december 2015 doet de Staatsveiligheid dat voor alle landen. Daardoor screent de inlichtingendienst steeds meer asielzoekers. In het eerste jaar waren er 9.607, in 2016 steeg dat naar 17.578, en vorig jaar werden er 18.268 gescreend. Voor dit jaar verwacht de Staatsveiligheid zo’n 21.000 asielzoekers te zullen screenen. Dat bevestigt Ingrid Van Daele, de woordvoerster van de Staatsveiligheid.

35 Screenings van asielzoekers die linken naar radicalisme of terrorisme opleverden. Uit de screenings van de Staatsveiligheid blijkt dat vorig jaar maar 35 van alle 18.268 asiel­zoekers gelinkt konden worden aan radicalisme of terrorisme.

Van de 18.268 asielzoekers die de inlichtingendienst vorig jaar screende, vond ze 125 hits in haar databank. Het gaat dan om mensen die op de een of andere manier gelinkt worden aan de bedreigingen die de Staatsveiligheid opvolgt, gaande van spionage tot terrorisme. De informatie is telkens doorgespeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Slechts 35 van die 125 hits hadden te maken met extremisme, blijkt uit cijfers die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) bezorgde aan Vlaams Belang-Kamerlid Filip De Winter. Voor die 35 heeft de Staatsveiligheid niet alleen informatie doorgespeeld aan de cel Radicalisme van de Dienst Vreemdelingenzaken, maar ook aan andere partners in het 'Plan Radicalisme', zoals de militaire inlichtingendienst ADIV, het antiterreurorgaan OCAD en de politie.

0,002 procent

Amper 0,002 procent van alle asielzoekers duikt dus op in de databank van de Staatsveiligheid wegens linken met extremisme. Dat kan ook gaan om ‘zeer lichte’ linken. Het gaat om mensen die ‘van ver of nabij’ in verband worden gebracht met radicalisme of terrorisme.

‘Het is nuttig om te preciseren dat een hit niet meteen betekent dat iemand een gevaar is voor de publieke orde of de openbare veiligheid’, stelt minister Geens. ‘Een hit kan ook betrekking hebben op eenieder die, op een bepaald moment, de aandacht van de inlichtingendiensten heeft getrokken. De Dienst Vreemdelingenzaken kan wel nog op elk moment tijdens of na de procedure contact opnemen met de Staatsveiligheid om de dienst op de hoogte te brengen van een problematisch profiel.’

Meer screenings

De afdeling van de Staatsveiligheid die zulke screenings of ‘veiligheidsverificaties’ doet, krijgt er elk jaar een berg werk bij. De 18.268 asielzoekers zijn maar een deel van het verhaal. In totaal deed de Staatsveiligheid vorig jaar 126.399 screenings. Dat waren er vier jaar eerder, in 2014, nog maar 69.627. In 2015 steeg het aantal al naar 82.242 screenings, in 2016 naar 114.357. Voor dit jaar schat de Staatsveiligheid dat het aantal screenings nog zal stijgen naar 130.044, onder meer door het groeiende veiligheidsbewustzijn.