Stad geeft elke Leuvenaar een mondmasker

Leuven heeft een grote bestelling geplaatst van mondmaskers die conform zijn met de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De beslissing werd voorbereid in overleg met experten van de KU Leuven, onder wie de viroloog Marc Van Ranst. Hij adviseert ook de overheid over de strijd tegen het coronavirus en de exit-strategie uit de lockdown.

Leuven wil anticiperen op het feit dat in het kader van de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen het dragen van mondmaskers een grote rol zal spelen op plaatsen waar onvoldoende afstand kan worden gehouden. 'Door als stad betrouwbare en herbruikbare mondmaskers te leveren, willen we de kopzorg wegnemen bij onze inwoners om nu snel online te moeten gaan zoeken naar een mondmasker. Op die manier blijven de chirurgische, professionele mondmaskers, waarvan de voorraden nog steeds beperkt zijn, maximaal voorbehouden voor de zorgsector', zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

'Voor jongere kinderen is het nog niet duidelijk wat de overheid en de experten zullen aanbevelen en welk model van mondmasker het beste is. We volgen dit echter nauw op en zijn in gesprek met een leverancier. We staan klaar om via de basisscholen ook onder de kinderen op lagereschoolleeftijd een mondmasker te verdelen', verzekert Ridouani.