Staking De Lijn treft vooral de steden

In de stad Antwerpen rijden vrijdagochtend een derde van de trams en een vijfde van de stadsbussen. De tramlijnen 3, 6, 9, 10 en 15 rijden om het kwartier. Tram 6 rijdt ook naar Hoboken. Op tramlijnen 4, 5, 7, 8, 11, 12 en 24 wordt niet of amper gereden.

In de provincie Limburg is twee derde van de vroege ritten uitgereden, in Vlaams-Brabant rijdt ruim 70 procent van de bussen. Aan de kust rijdt ongeveer de helft van de streeklijnen en een derde van de kusttrams.