Staking bij Ivago Gent voorbij

De afvalophaling in Gent wordt donderdag hervat. Het personeel van intercommunale Ivago stemde in met een rist voorstellen van de directie.

De afvalophalers van Ivago konden donderdagochtend hun oordeel vellen over het voorakkoord dat de directie en vakbonden woensdag hadden gesloten. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot: een deel van het personeel weigerde in eerste instantie zelfs het akkoord zelf in te kijken.