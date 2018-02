Staking leidt dinsdag tot hinder

'We raden je aan om niet alleen op de trein te vertrouwen in die periode', klinkt het bij het spoor. 'Ondanks de stakingsaanzegging hoopt de NMBS de impact op het treinverkeer minimaal te houden.

Bus en tram

Ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB verwacht dat het bus- en tramverkeer in de war zal lopen. 'Het MIVB-net zal sterke hinder ondervinden. We houden je dinsdag vanaf 6 uur op de hoogte', klinkt het op Twitter .

Bij De Lijn , waar twee weken geleden nog een staking was, zou het moeten meevallen, liet een woordvoerster weten aan het persagentschap Belga. 'Maar in Antwerpen en Gent zou de dienstregeling mogelijk wel zwaarder verstoord kunnen zijn', voegt ze eraan toe.

Ook in scholen en crèches, aan de loketten van gemeentehuizen, in de gevangenissen en in de havens kan er hinder zijn. Voorts kan de afvalophaling verstoord zijn, of het lokale containerpark gesloten blijven.