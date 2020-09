Steden krijgen stok in handen om wildgroei Airbnb-verhuringen aan te pakken

Het Europees Hof van Justitie heeft een dispuut over de verhuur via Airbnb in Parijs beslecht. Voortaan kunnen steden verhuurders van een pand verplichten een vergunning aan te vragen. Dat geeft ook Brussel munitie om de wildgroei aan Airbnb-verhuringen tegen te gaan.

Stadsbesturen kunnen door de uitspraak Airbnb-verhuurders verplichten een vergunning te vragen voor de verhuur van hun pand. Die vergunning hebben ze nodig om hun eigendom te herbestemmen naar een pand voor herhaaldelijk kortstondig gebruik, zoals verhuur via het platform Airbnb.

Frans dispuut

Een Parijse rechtbank van eerste aanleg veroordeelde twee vennootschappen, Cali Apartments en HX, eerder tot een boete. In 2015 ontdekte de Franse hoofdstad dat de bedrijven hun studio's voor tijdelijk verhuur aanboden op Airbnb en dat ze daarvoor niet over de gepaste vergunningen beschikten.

De rechtbank verplichtte de twee vennootschappen de eenkamerflats opnieuw aan te bieden voor permanente bewoning. Voor de veroordeling beriep de rechtbank zich op een Franse wet die bepaalt dat een eigenaar van een pand in een gemeente met meer dan 200.000 inwoners een goedkeuring moet hebben om de bestemming van het pand te wijzigen.

Maar HX en Cali Apartments gingen in beroep en trokken daarna naar het Franse Hof van Cassatie, dat de kwestie doorspeelde naar het Europese Hof van Justitie. Dat oordeelt dat de Franse wetgeving niet in strijd is met Europese regels en dat een inperking van het woonbeleid kan, op voorwaarde dat er krapte op de woningmarkt is. Steden mogen dus een verplichte aanvraag van een vergunning voor de verhuur via Airbnb opleggen.

Munitie

Het geeft steden de mogelijkheid om de wildgroei aan Airbnb-verhuringen tegen te gaan. Volgens Ans Persoons (sp.a), de schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte in de stad Brussel, houden verhuurders onvoldoende rekening met de bestemming van woningen. 'Panden die bedoeld zijn om in te wonen, mag je niet een heel jaar door verhuren. De uitspraak van het Hof steunt ons in de strijd tegen illegale Airbnb's en dat is goed nieuws.'

Populaire toeristische steden, waar inwoners en almaar vaker professionele bedrijven gretig verhuren via Airbnb, proberen al jaren een vuist te maken tegen de overdadige kortstondige verhuur van woningen en appartementen. Die duwt die woningen en appartementen uit de reguliere woningmarkt, waardoor krapte ontstaat. Dat jaagt de prijzen voor inwoners de hoogte in.

'Onderzoek toont aan dat in buurten met een gemiddelde Airbnb-activiteit in Barcelona de huurprijzen toenamen met 1,9 procent en de verkoopprijzen met 4,6 procent', zegt econoom Sven Damen (UAntwerpen). 'Door Airbnb is er een verschuiving van lange- naar kortetermijnverhuur en dat veroorzaakt almaar meer betaalbaarheidsproblemen bij de lokale bevolking.'