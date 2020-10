Steden moeten contactonderzoek stutten

Steden en gemeenten krijgen van de Vlaamse regering extra geld om de lokale contactopsporing te versterken. 'Dat had men veel vroeger kunnen doen', klinkt op het terrein.

Steden die een netwerk voor lokale contactopsporing opzetten, krijgen 100 euro per indexpatiënt die ze contacteren. Dat meldden Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). Volgens de ministers is versterking nodig omdat het aantal coronabesmettingen de jongste dagen de hoogte is ingeschoten.

'De voorbije maanden zijn in enkele steden en gemeenten proefprojecten opgezet, waarbij lokale organisaties meewerken aan contactopsporing. Zij kunnen een wezenlijke bijdrage leveren omdat lokale contacttracers korter op de bal kunnen spelen. We geven daar nu een vergoeding voor', zegt de woordvoerder van Somers. Volgens Beke is het een en-enverhaal. 'De situatie is zo ernstig dat elke inzet nodig is, op elk niveau.'

Ik stel een grote bereidheid vast, maar ik denk niet dat alle centrumsteden direct kunnen beginnen. Philippe De Coene Schepen van Welzijn Kortrijk

Zuid-West-Vlaanderen