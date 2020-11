Steeds meer groepsverzekeringen investeren in fondsen

De negatieve rentes maken het voor aanbieders van klassieke groepsverzekeringen steeds moeilijker om een aantrekkelijk rendement te bieden. Daarom wordt steeds meer overgeschakeld naar tak 23-fondsen.

Werkgevers die een aanvullend pensioen aan hun werknemers aanbieden, doen dat ofwel via een groepsverzekering, ofwel via een pensioenfonds. Bij de groepsverzekering werd steevast gekozen voor veilige tak 21-producten, waarbij de verzekeraar een gegarandeerde rente biedt. Maar door de lage marktrentes zijn die gegarandeerde rentes teruggevallen tot minder dan 0,5 procent. Dat is veel lager dan de wettelijke minimumrente van 1,75 procent die werkgevers aan hun werknemers moeten garanderen. De voorbije jaren konden verzekeraars nog voorkomen dat werkgevers het verschil moesten bijpassen door boven op de gegarandeerde rente een voldoende winstdeelname toe te passen. Maar dit wordt steeds moeilijker, zeggen de verzekeraars.

‘We hebben nog steeds de ambitie om de rendementsverplichting van de werkgever in te dekken, maar het wordt een uitdaging om dat te realiseren’, zegt Jan Scheepers, directeur Sales & Operations Leven bij Baloise. Hetzelfde geluid klinkt bij Vivium. ‘Voorlopig lukte het de 1,75 procent na te leven, maar de druk wordt groot. De realiteit is dat de Belgische tienjaarsrente vandaag negatief is’, luidt het. Ook marktleider AG Insurance erkent dat de uitdaging groot is, maar heeft zich wel al geëngageerd om zeker tot 2021 de 1,75 procent te respecteren. ‘Onze vastgoedportefeuille helpt ons daarbij', zegt Benoit Halbart, directeur employee benefits bij AG.

Tak23

De verzekeringsadviseur Aon, die bedrijven bijstaat bij de opbouw van hun pensioenplan, raadt door de lage rente bedrijven aan meer voor tak 23-fondsen te kiezen. ‘Tak 21-producten kunnen door de solvabiliteitsrichtlijn van Europa onderliggend nauwelijks in aandelen investeren. Bij tak 23-fondsen kan dat wel, waardoor een rendement van 1,75 procent op lange termijn wel haalbaar is’, zegt Werner Keeris, hr-directeur bij Aon.

De verzekeraars zelf zien ook meer vraag van de werkgevers naar tak 23-producten. Baloise zag in het tweede kwartaal een groei van 75 procent. Ook marktleider AG Insurance spreekt van een duidelijke toename. De tak 23-oplossing wordt vooral toegepast bij nieuwe plannen, omdat bij bestaande plannen sociaal overleg nodig is voor een aanpassing. ‘Bedrijven die bij de gelijkschakeling van het statuut van bedienden en arbeiders hun reglement herzien, passen soms ook aan naar tak 23’, zegt Pieter Gillemon, pensioenspecialist bij PwC.

Tak21

Hoewel ook Gillemon een duidelijke trend naar tak 23 ziet, schrijft hij tak 21 niet per definitie af. ‘Het is belangrijk te kijken naar het type bedrijf. Zo maken we een onderscheid tussen bedrijven waar mensen lang blijven werken, en bedrijven waar veel verloop is. In die laatste groep kan tak 21 toch nog de betere oplossing zijn’, zegt Gillemon.