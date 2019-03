Steeds meer kinderen spreken thuis geen Nederlands

In het basisonderwijs spreekt meer dan één op de vijf kinderen thuis geen Nederlands. Dat zijn er vier procent meer dan zes jaar geleden.

Almaar meer kinderen lopen school in Vlaanderen zonder dat ze thuis Nederlands spreken. Dat blijkt uit data die Vlaams parlementslid Vera Celis opvroeg bij de Vlaamse regering. ‘We staan voor een serieuze uitdaging die zich niet beperkt tot onze grootsteden’, zegt ze in Het Laatste Nieuws.

Het probleem is het grootst in de kleuterklassen. Vorig schooljaar sprak 23,5 procent van de kinderen er thuis geen Nederlands. In het lager onderwijs ging het om 20,3 procent, in de middelbare scholen om 16,7 procent.

De cijfers slaan op de scholen in het Vlaams Gewest en de Nederlandstalige scholen in Brussel.

Brussel en Antwerpen

Niet verwonderlijk liggen in het hoofdstedelijk gewest de cijfers het hoogst. In Sint-Jans Molenbeek hebben 79% van de leerlingen in het Nederlandstalig basisonderwijs een andere moedertaal. In de stad Brussel gaat het om bijna 70%.

In de stad Antwerpen piekt het aantal anderstalige leerlingen in het basisonderwijs – dus kleuter en lager onderwijs samen - op 46,2%. In de bredere provincie Antwerpen is dat 22,4 procent, een vijfde meer dan vijf jaar geleden.

Het thuistaalprobleem is minder groot in Oost-Vlaanderen (16,9%), Limburg (15,3%) en West-Vlaanderen (11,9%), al is ook daar een stijging, zegt Celis.

Crevits