Steeds vaker ruzie bij de fiscus over rulings

De Bijzondere Belastinginspectie ligt steeds vaker in de clinch met de rulingdienst van de fiscus over belastingakkoorden - ‘rulings’ - die zijn gesloten met bedrijven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de rulingdienst.

In februari maakte De Tijd bekend dat het er bovenarms op zit tussen de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) en de rulingdienst over rulings die zijn toegekend aan de Zwitsers-Nederlandse groep Allseas. Die belastingakkoorden gingen over de toepassing van de tonnagetaks en worden nu aangevochten door de BBI. Er staat meer dan 1 miljard euro op het spel in het dossier.

Maar dat blijkt niet het enige rulingdossier dat de BBI aanvecht. Er zijn steeds meer discussies tussen de twee belastingdiensten. Dat blijkt uit cijfers die de rulingdienst vrijgeeft naar aanleiding van een hoorzitting dinsdag in de Kamercommissie Financiën over de kwestie. De hoorzitting kwam er op vraag van N-VA-Kamerlid Joy Donné.

Die discussies hebben een immense impact op investeringsbeslissingen, want dit nieuws gaat de wereld rond bij de bedrijven. Steven Vanden Berghe Voorzitter rulingdienst

Vorig jaar waren er tussen de rulingdienst en de BBI of andere belastingcontroleurs discussies over twaalf dossiers nog voor de ruling was afgesloten. In 2019 waren er elf discussies, in 2018 vijf en in 2017, 2016 en 2015 telkens slechts een. Nadat een ruling was afgesloten was er vorig jaar over elf dossiers discussie, tegenover slechts drie in 2019, vijf in 2018 en geen in 2015, 2016 en 2017. In het merendeel van de discussies was het de BBI, die de grote belastingfraude viseert, die problemen had met de rulingdossiers.

Rechtszekerheid

Steven Vanden Berghe, de voorzitter van de rulingdienst, benadrukt dat het nochtans uitdrukkelijk de bedoeling was van de rulingwet om ‘rechtszekerheid’ te scheppen. ‘Gelukkig kunnen we in veel situaties de belastingcontroleur toch overtuigen dat er niets verkeerd was met onze ruling. In twee dossiers waren we het ermee eens dat de situatie die in de ruling was beschreven niet overeenkwam met hoe die werd uitgevoerd. Maar in de andere gevallen is de ruling volgens ons wel correct en is die correct uitgevoerd door het bedrijf, maar wordt die dan toch aangevochten door de belastingcontroleur. Terwijl ik met klem betwist dat we onwettige beslissingen zouden nemen. Als je kiest voor rechtszekerheid, moet je daar voluit voor gaan. Ook al gaat het om een beperkt aantal dossiers, de impact op investeringsbeslissingen is immens. Dit nieuws gaat de wereld rond bij de bedrijven.’

De topman van de BBI, Jean-François Vandermeulen, relativeert het toenemende aantal discussies. ‘Vorig jaar heeft de BBI meer dan 1.600 dossiers behandeld. Dat zijn er veel meer dan de elf discussies over rulings. Dat kan onaangenaam zijn voor de betrokken belastingplichtigen, maar men kan moeilijk beweren dat de BBI een klopjacht houdt op rulings. We starten nooit een dossier op omdat er een ruling is afgesloten.’

2.276 Rulings in 2O2O Vorig jaar zijn 2.276 fiscale rulings afgeleverd. Dat is bijna dubbel zoveel als in 2019 ( 1.248) en 2018 (1.251).

Vanden Berghe maakt ook bekend dat het afgelopen jaar een pak meer fiscale rulings zijn gesloten in ons land. Het ging om 2.276 afgeleverde beslissingen in 2020. Dat is bijna dubbel zoveel als de 1.248 dossiers in 2019 en de 1.251 dossiers in 2018.

Bijna de helft van die rulings had vorig jaar te maken met de coronacrisis. De rulingdienst had al gauw na de lockdown een versnelde procedure ingevoerd om een fiscale ruling te krijgen voor het toekennen van een thuiswerkvergoeding aan personeel. 1.048 van de 2.276 beslissingen hadden daarmee te maken. Bijna de helft van die Covid-19-rulings (45%) is aangevraagd door kmo's.