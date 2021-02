Stéphane Moreau vrij onder voorwaarden

Moreau zal in de loop van de dag de gevangenis van Marche-en-Famenne mogen verlaten, bevestigde zijn advocaat Adrien Masset na de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling. De voormalige PS-politicus heeft twee weken in de cel doorgebracht.

De beschuldigingen kaderen in het ruimere dossier rond Nethys, met name in het luik van de vergoedingen ten bedrage van ruim 18 miljoen euro die aan het voormalige management uitgekeerd werden. Moreau is daarbij niet de enige grote naam die in nauwe schoentjes kwam. Ook Mithra-topman François Fornieri en enkele andere ex-directieleden van Nethys kwamen in het vizier van het gerecht.