Sterkste toename van besmettingen bij tieners en zeventigers

De corona-experten zijn in toenemende mate bezorgd over de evolutie van het coronavirus in België. Dat heeft te maken met de versnelde stijging van het aantal nieuwe gevallen maar ook met de evoluties binnen de verschillende leeftijdscategorieën. De heropening van de scholen maar ook de toename van de besmettingen bij ouderen vormen uitdagingen voor de komende weken.

Sinds de schoolpoorten opnieuw werden opgezet zien we een toename van de besmettingen bij tieners. Sinds 1 september is het aantal besmettingen in de leeftijdscategorie tussen 10 en 19 jaar met 72% toegenomen. Met 19% zijn tieners de grootste groep uit binnen de besmettingscijfers.

De herstart van het hoger onderwijs kan vanaf volgende week hetzelfde effect veroorzaken bij twintigers. Volgende week start voor veel studenten het nieuwe academiejaar. De extra pendelbewegingen en activiteiten die dit met zich meebrengt kan een turbo zetten op de reeds toenemende besmettingscijfers. Ook deze groep is momenteel goed voor 18% van de vastgestelde besmettingen.

Hoewel tieners en twintigers dus de grootste groep uitmaken binnen de besmettingscijfers is hun aandeel in de ziekenhuisopnames en sterftecijfers, in tegenstelling tot ouderen, steeds beperkt gebleven.Net daarom is de sterke toename van de de besmettingen bij zeventigers opvallend.