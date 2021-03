Steven Vanackere wordt vicegouverneur van Nationale Bank

De regering-De Croo draagt gewezen CD&V-minister Steven Vanackere voor als vicegouverneur van de Nationale Bank. Zijn promotie maakt deel uit van de benoemingspuzzel die vrijdag gelegd werd na een onderhandelingsmarathon.

Met een staking voor de deur, de discussie over de loonsverhogingen, bloedrode begrotingscijfers en een peiling die onder de Franstalige partijen tot de nodige nervositeit leidt, staat de regering-De Croo voor enkele woelige weken. Toch heerst opluchting in de Vivaldi-rangen omdat na een onderhandelingsmarathon vrijdag alvast één kiezel uit de schoen is: de benoemingspuzzel.

Onder Elio Di Rupo (PS) en Charles Michel (MR), de voorgangers van premier Alexander De Croo (Open VLD), leidde de discussie op den duur tot zulke spanningen dat het regeringswerk eronder begon te lijden. Vandaar dat De Croo haast wou maken met de verdeling van 38 mandaten voor CEO's, voorzitters en ondervoorzitters bij de belangrijkste overheidsbedrijven.

De socialistische en groene families halen samen 20 van de 38 verdeelde mandaten binnen.

De mandaten werden wiskundig verdeeld op basis van het gewicht in de coalitie en de continuïteit bij de bedrijven met politiek benoemde CEO's. De PS krijgt acht mandaten, CD&V, de MR en Open VLD zes, Ecolo vijf, de sp.a vier en Groen drie. Dat wil zeggen twaalf voor de socialistische familie en acht voor de groenen ofwel dus 20 van de 38 mandaten voor de nieuwkomers in de regering.

Brussels Airport

Schermvullende weergave

Toch blijven de liberalen en CD&V, de partijen van de regering-Wilmès, goed bediend. Ze behouden het gros van de CEO-functies omdat de regering besloot om geen zittende topmanagers te vervangen. Daarnaast haalden Open VLD en CD&V enkele belangrijke puzzelstukken binnen: de liberalen mogen de voorzitter van Brussels Airport voordragen en CD&V een vervanger voor Stefaan De Clerck bij Proximus. Maar de CD&V’er die het best vaart bij de benoemingsronde is Steven Vanackere. Hij wordt gepromoveerd van directeur tot vicegouverneur van de Nationale Bank en ziet daarbij niet alleen zijn takenpakket maar ook zijn jaarwedde uitbreiden, van 352.000 tot 388.000 euro.

NMBS

De groenen en de socialisten mogen bestuurders voordragen op posities die strategisch belangrijk zijn voor hen. Zo kan Ecolo triomferen met het voorzitterschap van de NMBS, dat het afneemt van de MR. De voorzitter wordt zo het verlengde van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en het is maar de vraag of CEO Sophie Dutordoir daar zo gelukkig mee is. De geplande sluiting van stationsloketten leidde vorige maand tot een zwaar conflict met Gilkinet. Voortaan wordt zoiets in de raad van bestuur uitgevochten, met een dominante stem voor Ecolo.

In de wandelgangen weerklinkt de naam van gewezen Kamerlid Marcel Cheron voor de functie, maar hij ontkent tegenover De Tijd dat hij de voorzitter wordt. De groenen halen ook nog de nucleaire business binnen: de waakhond FANC voor Ecolo en Niras, de instelling die instaat voor het beheer van radioactief afval, voor Groen.

Voor de PS is het voorzitterschap van FPIM dan weer heel belangrijk. De CEO van de participatiemaatschappij konden de socialisten niet krijgen: over huidig topman Koen Van Loo (Open VLD) zijn er geen klachten. Maar met de voorzitter kunnen de socialisten toezien op de uitvoering van de relanceplannen van staatssecretaris Thomas Dermine (PS). De PS mag ook de opvolger van Bpost-voorzitter François Cornelis. Normaal gebeurt dat pas vanaf 2023, maar het is maar de vraag of Cornelis zijn mandaat mag uitdoen na het fiasco rond ex-CEO Jean-Paul Van Avermaet.