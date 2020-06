'Stijgende trend in nieuwe besmettingen in België'

Van 17 juni tot en met 23 juni zijn er dagelijks gemiddeld 92 nieuwe bevestigde besmettingen bijgekomen in ons land. Het gaat om een stijging van 6 procent.

Dat blijkt uit het meest recente rapport van gezondheidsinstituut Sciensano, dat spreekt over een stijgende trend. Voor het aantal besmettingen gaat het om een stijging van 6 procent in vergelijking met de cijfers van de voorgaande periode van 7 dagen. Toen waren er gemiddeld 87 nieuwe besmettingen per dag.

Van 17 tot en met 23 juni daalde het gemiddeld aantal dagelijkse overlijdens wel van 7 naar 6. In totaal zijn in ons land 9.732 mensen overleden aan Covid-19. Daarvan kwamen 4.752 mensen om in een ziekenhuis en 4.858 in een woonzorgcentrum.