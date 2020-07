Stimulans voor wie privé ruilt voor job in onderwijs

Door de nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering zullen 'zij-instromers' in het onderwijs tot 300 euro extra per maand kunnen verdienen.

Wie in het verleden vanuit de privé naar het onderwijs wou overstappen, verloor doorgaans zijn anciënniteit. Daar komt vanaf volgend schooljaar verandering in. Overstappers zullen acht jaar relevante ervaring kunnen meenemen.

Concreet zullen 'zij-instromers' op die manier tot 300 euro netto per maand extra kunnen verdienen. Bedoeling is zo meer volk naar het onderwijs te lokken en het lerarentekort op te vangen. Dat schrijft De Morgen donderdag.

De Vlaamse regering heeft het plan van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) goedgekeurd. Daarvoor is 4 miljoen euro per jaar voorzien.

De maatregelen is van toepassing voor wie kiest voor een job als in het basisonderwijs of voor enkele knelpuntvakken in het secundair, zoals onder andere Nederlands, Frans en wiskunde.