Stimuli om bij te springen in zorgsector vallen weg

Alle gunstvoorwaarden die voor gepensioneerden en jobstudenten de drempel verlaagden om bij te springen in de overbelaste zorgsector zijn vervallen. Nieuwe beleidsinitiatieven blijven uit.

Door de toevloed aan covidpatiënten krijgen ziekenhuizen het nog nauwelijks gebolwerkt. Bovendien valt een deel van het personeel uit door ziekte. Daarom gaan ziekenhuizen op zoek naar vervanging en versterking. Ze kijken zowel naar gepensioneerden als naar jobstudenten en vrijwilligers.

Maar het wordt de ziekenhuizen niet gemakkelijk gemaakt. De overheid had er blijkbaar geen rekening mee gehouden dat een nieuwe golf van besmettingen de ziekenhuizen opnieuw onder druk zou zetten. Enkele maatregelen om werkwilligen flexibeler in te zetten zijn vervallen.

Gepensioneerden

De zorgsector kijkt vooral gepensioneerde verpleegkundigen, dokters en andere zorgdeskundigen om bij te springen. Wie 65 is of een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft, mag onbeperkt bijverdienen. Maar alle andere gepensioneerden mogen normaal slechts beperkt bijverdienen. Alles boven het maximumbedrag wordt in mindering van het pensioen gebracht.

Jobstudenten

Ook voor jobstudenten die in de gezondheidssector werkten, was er een gunstige regeling. Normaal mogen ze maar 475 uur tegen het verlaagde RSZ-tarief van 2,71 procent werken. Voor alle uren die daarbovenop komen, wordt het normale tarief van 13,07 procent aangerekend.

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar mochten jobstudenten in de zorg een onbeperkt aantal uren tegen het laagste RSZ-tarief werken. Een verlenging van die regeling laat op zich wachten. ‘Voor het huidige, vierde kwartaal is er voor zover wij weten nog geen vergelijkbare maatregel genomen’, zegt Kris Wils, communicatieverantwoordelijke van de RSZ.

Vrijwilligers

Vrijwilligers werken in heel wat gevallen gratis, maar vaak krijgen ze wel een forfaitaire vergoeding. Om vrijwilligers in de zorgsector aan te trekken werd het maximumbedrag van die vergoeding van 1.416,16 naar 2.600,9 euro per jaar opgetrokken. Maar sinds 1 oktober is het opnieuw naar 1.416,16 euro teruggevallen.

‘Vrijwilligers die al boven dat plafond zitten, kunnen in het vierde kwartaal dus niet langer inspringen’, zegt Ellen Froeyman, senior adviseur van het kenniscentrum van het hr-dienstenbedrijf SD Worx.

Tijdelijk werklozen

Van 1 oktober 2020 tot 30 september van dit jaar was het ook mogelijk als tijdelijk werkloze aan de slag te gaan in de zorgsector. Zo konden tijdelijk werklozen uit de horeca of de evenementensector voor logistieke taken in de zorg worden ingezet. Door een voordelige regeling kon de tijdelijk werkloze daarbij 75 procent van de uitkeringen behouden. Ook die maatregel werd niet verlengd.

Tijdskrediet

Ook werknemers met voltijds of deeltijds tijdskrediet, loopbaanonderbreking of themaverlof hadden een stimulans om in de zorgsector aan de slag te gaan. Dankzij de coronamaatregelen konden ze zelf het initiatief nemen om in samenspraak met hun werkgever de werkonderbreking tijdelijk te schorsen. Na afloop van de tijdelijke schorsing kon de werknemer het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking of het themaverlof onder de oorspronkelijke voorwaarden voortzetten voor de resterende duur. Ook die regeling liep op 30 september 2021 af.