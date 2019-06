'Stora Enso mist empathie'

De relatie tussen de slachtoffers van de legionellabesmetting en de Evergemse papierproducent Stora Enso lijkt te verzuren. De slachtoffers dienen een klacht in en de papiermaker die de ziekte verspreidde, blijft krampachtig zwijgen. ‘De directie mag wat meer empathie tonen’, valt te horen.

De slachtoffers van de legionellabacterie in Evergem gaan samen een klacht indienen bij het parket tegen de papierproducent Stora Enso. Ze kunnen zich ook aansluiten bij de burgerlijke partijstelling van de gemeente, besliste het gemeentebestuur dinsdag.

Het papierbedrijf uit de deelgemeente Langerbrugge maakte vorige week bekend dat het de vermoedelijke bron is van de legionellabesmetting. 32 mensen werden ernstig ziek door de bacterie en twee mensen zijn overleden. De slachtoffers zijn opgelucht dat ze eindelijk weten wat aan de basis van hun ziekte lag. Maar ze zijn niet te spreken over het gebrek aan informatie. Stora Enso schept niet genoeg duidelijkheid, is de teneur.

Sorry

Iedereen in Evergem vermoedde al een tijdje dat de oorzaak van de besmetting bij Stora Enso lag. Maar volgens sommige slachtoffers probeerde het bedrijf het potje gedekt te houden. ‘Tot het niet anders kon dan bekennen’, zei Tania Braeckman, wier neef stierf, vorige week in De Morgen. ‘Een sorry was op zijn minst op zijn plaats geweest’, is bij sommige slachtoffers te horen.

De mensen beweren dat ze niets weten. Maar wij weten ook niets! Chris De Hollander Topman Stora Enso

Chris De Hollander, de topman van Stora Enso, verdedigt zich. ‘De mensen beweren dat ze niets weten. Maar wij weten ook niets! Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid is bezig met een dossier en gaat dat aan de onderzoeksrechter bezorgen. Zal die ons in verdenking stellen? Dat weten we niet. Gaat het nog lang duren? Dat weten we niet. Ik kan er dus geen zinnig woord over zeggen.’

Als de rechtbank oordeelt dat Stora Enso verantwoordelijk is voor de dodelijke besmetting, riskeert De Hollander in het slechtste geval een celstraf. De slachtoffers vinden op zijn minst dat er een schadevergoeding moet komen.

Human touch

De Hollander vernam de klacht van de slachtoffers via de pers. Dat lijkt erop te wijzen dat beide partijen - directie en slachtoffers - uit elkaar groeien. ‘Dat is geen goede zaak’, zegt specialist crisiscommunicatie Joris Bulteel van het communicatiebureau Whyte.

De communicatie van Stora Enso was stroef, te traag en miste een human touch. Joris Bulteel Specialist crisiscommunicatie Whyte

‘Ik kan me goed inbeelden dat de betrokkenen op hun honger blijven. Stora Enso heeft er goed aangedaan proactief te communiceren, maar het deed dat heel stroef. Heel corporate. Er ontbrak een human touch. Voor een beursgenoteerde multinational is het niet altijd gemakkelijk snel en adequaat te reageren - zeker als een gerechtelijk onderzoek loopt - maar de directie had wel wat meer empathie mogen tonen. Ze heeft te feitelijk en te traag gecommuniceerd. Dat speelt het bedrijf nu parten. Bij zulke gebeurtenissen is direct contact tussen alle betrokkenen heel belangrijk. Voor je het beseft, zit je in een loopgravenoorlog die wordt uitgevochten in de media. En dan heb je alleen maar verliezers.’

Toch is het volgens Bulteel niet te laat om de brokken te lijmen. ‘Stora Enso moet een krachtig signaal geven en zeggen dat het bereid is met de mensen te praten. Een mea culpa zoals ‘we hebben onvoldoende aandacht geschonken aan de directe betrokkenen’ kan helpen.’

Ook de Gentse haventopman Daan Schalck moest het nieuws over de besmetting via de pers vernemen. Stora Enso is nochtans een van de grote spelers in de haven. ‘Dat is vrij ongebruikelijk’, geeft de havenbaas toe. ‘Zeker omdat je er geen grip op hebt. Meestal worden wij als eerste op de hoogte gebracht van calamiteiten in de haven. Maar ik begrijp het ergens wel. Het heeft weinig te maken heeft met onze specialiteit: de scheepvaart. Onze toegevoegde waarde zou beperkt zijn geweest.’

Schalck is blij dat Stora Enso uiteindelijk zelf met een mededeling over de brug kwam. ‘Dat heeft de rust in de gemeenschap teruggebracht.’

Koeltorens

In de fabriek van Stora Enso is het ondertussen business as usual. De koeltoren waar de legionellabesmetting vandaan komt, is gedesinfecteerd en ligt al een tiental dagen stil. Het bedrijf kan voortwerken. Gevaar voor besmetting is er niet meer.

‘Alle koeltorens in de Gentse haven zijn gecontroleerd’, zegt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Stora Enso werkt nu aan een nieuw beheersplan voor zijn koeltoren.’ Eens het nieuwe plan klaar is, gaat het naar de experten van het agentschap. Dat stuurt zijn bevindingen naar de onderzoeksrechter. Mogelijk duurt het nog enkele weken voor de koeltoren wordt heropgestart.

Bij negen van de 32 patiënten is nog niet duidelijk of de besmetting van Stora Enso komt. Moonens: ‘Hun stalen worden nu onderzocht. Van de andere patiënten zijn geen stalen beschikbaar’.