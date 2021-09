Strafdossier tegen Joëlle Milquet sleept al zeven jaar aan

Het strafdossier tegen oud-minister Joëlle Milquet (cdH) komt volgende maand voor de kamer van inbeschuldigingstelling. Maar na ruim zeven jaar is er nog altijd geen proces in zicht.

De Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling buigt zich op 13 oktober opnieuw over het strafonderzoek tegen Joëlle Milquet (60). Dat bevestigt Anja Bijnens, de woordvoerster van het Brusselse parket-generaal, aan De Tijd. Maar Milquets advocaten zullen voor de kamer van inbeschuldigingstelling nog procedurekwesties opwerpen. Het strafonderzoek tegen de voormalige minister, die ook twaalf jaar partijvoorzitster van de cdH was, sleept nu al meer dan zeven jaar aan.

Als de aantijgingen tegen Joëlle Milquet kloppen, zou dat neerkomen op het misbruiken van overheidsgeld voor privébelangen.

Al in februari 2014 onthulde het Franstalige magazine Le Vif/L’Express, na een anonieme brief aan de redactie, dat Milquet als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken een achttal kabinetsmedewerkers zou hebben aangeworven. Niet om werk te verrichten voor haar bevoegdheid als minister, maar om te helpen bij haar campagne voor de verkiezingen van juni 2014. Als de aantijgingen klopten, zou dat neerkomen op het misbruiken van overheidsgeld voor privébelangen.

Al in juni 2014 werd een strafdossier geopend in Brussel. Dat leidde in januari 2015 tot een heus gerechtelijk onderzoek onder leiding van de ervaren raadsheer-onderzoeksrechter Frédéric Lugentz. Intussen was Milquet verkozen in het Brussels Parlement en in juli 2014 werd ze viceminister-president en minister van Onderwijs in de Franse gemeenschapsregering.

Lees Meer Joëlle Milquet krijgt zitje in raad van bestuur RTBf

Opstappen

In juni 2015 volgde een reeks huiszoekingen op haar nieuwe kabinet, op het partijhoofdkwartier van het cdH en bij enkele medewerkers thuis. Maar pas toen de onderzoeksrechter Milquet in april 2016 in verdenking stelde, moest ze opstappen als minister.

In 2016 trok Lugentz naar het Hof van Cassatie en kwam het dossier in handen van een andere onderzoeksrechter bij het Brusselse hof van beroep, Matthieu Dehaene. Tijdens het onderzoek zouden nog andere feiten naar boven zijn gekomen, zoals het lezen van privémails om te achterhalen wie destijds de mol was op het kabinet die de zaak had gelekt aan de pers, en het onder druk zetten van mensen tijdens het onderzoek om in haar voordeel te getuigen bij de speurders. Milquet heeft alle aantijgingen altijd met klem ontkend.

Maar na al die jaren heeft het Brusselse parket-generaal nog altijd geen definitieve eindvordering opgesteld. De vraag rijst of een proces over de zaak nog wel binnen een redelijke termijn kan beginnen en of de feiten over enkele jaren niet verjaard zijn.

Wat doet Milquet nu nog? Oud-minister Joëlle Milquet (60) is na haar inverdenkingstelling, die dateert van 2016, in oktober 2017 door de Europese Commissie nog aangesteld als speciaal adviseur van toenmalig Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

In september vorig jaar werd ze voorzitster bij het European Centre for Electoral Support (ECES) in Brussel, dat als onafhankelijke organisatie vooral in landen in Afrika en het Midden-Oosten de verkiezingen en de democratie versterkt.

In november 2019 werd ze ook aangesteld als bestuurder bij de Franstalige openbare omroep RTBF.

‘Ik vermoed dat ik al met pensioen ben als het ooit tot een proces komt’, zegt Milquets 61-jarige advocaat, Adrien Masset. ‘Want als de procedurekwesties zijn afgerond, moet het parket-generaal nog een eindvordering opstellen, waarna het dossier nog naar het parlement moet om te oordelen over haar onschendbaarheid, voor het tot een proces kan komen.'

Ik vermoed dat ik al met pensioen ben als het ooit tot een proces komt over deze zaak. Adrien Masset Advocaat van Joëlle Milquet

'Waarom het onderzoek al zo lang aansleept? De twee speurders die het onderzoek voeren, hebben van veel mensen urenlange verhoren afgenomen, met processen-verbaal die meer dan 25 bladzijden lang zijn. Dat neemt veel tijd in beslag.’

Maar ook Milquets advocaten hebben al veel extra onderzoek gevraagd. De onderzoeksrechter weigerde eerst die uit te voeren, maar in december vorig jaar gaf de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling toch toezegging voor enkele bijkomende onderzoeksdaden.