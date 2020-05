Strijd rond staatshervorming in de zorg barst los

De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe in de zorgsector alles zo ingewikkeld is geworden dat het haast onmogelijk is om goed beleid te voeren. De Belgische politiek is diep verdeeld over de beste oplossing: verder splitsen of bevoegdheden herfederaliseren.

De sowieso al lange lijst van voorbeelden over hoe de Belgische staatsstructuur nefast is voor het goed functioneren van de zorgsector is door de coronacrisis fors uitgebreid. Of het nu gaat over het mondmaskerdebacle, het opsporen van mensen die vermoedelijk met corona besmet zijn geraakt of de crisis in de rusthuizen: de regionale en federale overheden wijzen naar elkaar als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Voor een deel gebeurt dat ook om begrijpelijke redenen, want in de zorg bestaat niet zoiets als homogene bevoegdheidspakketten waarbij één iemand verantwoordelijk is.

Als een regio meer mensen wil inzetten, is het de federale overheid die betaalt. Als die weigert, gebeurt er niets.

Maar ook voor corona liep het al mis, bewijzen enkele voorbeelden waarbij elke logica zoek is. Een ziekenwagen die uitrukt voor een spoedgeval valt onder de bevoegdheid van de federale regering. Een ambulance die een patiënt vervoert tussen twee ziekenhuizen valt onder de bevoegdheid van de regio’s. In eenzelfde psychiatrische voorziening werkt zowel Vlaams als federaal zorgpersoneel. Ze hebben andere verlofstelsels en een andere regeling voor de eindejaarspremie. De gemeenschappen moeten geld steken in het preventiebeleid, maar de winsten die de preventie oplevert in de vorm van minder kosten voor het genezen van patiënten zijn voor de federale overheid.

Koehandel

De institutionele bric-à-brac is een gevolg van de koehandel die Belgische staatshervormingen doorgaans zijn. In de gezondheidszorg werden steevast bepaalde onderdelen geregionaliseerd, nooit het hele bevoegdheidspakket met de bijbehorende financiering. Dat gebeurde zelfs niet in de ouderenzorg, waarvan doorgaans wordt aangenomen dat de deelstaten er integraal voor bevoegd zijn. De gemeenschappen bepalen dan wel hoeveel personeel een woon-zorgcentrum minimaal moet inzetten, maar de financiering van dat personeel is federale materie. Als een regio meer mensen wil inzetten, is het de federale overheid die betaalt. Als die weigert, gebeurt er niets.

De regionalisering terugdraaien een goed idee? Mijn verstand is te klein om dat te begrijpen. Bart De Wever voorzitter N-VA

De sector zelf trekt al langer aan de alarmbel over de onwerkbare situatie. Meer dan twee jaar geleden zei Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, de grootste zorgkoepel van het land, al in De Tijd dat ‘het allemaal veel te complex geworden is’. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zit op dezelfde lijn. Voor haast elke beslissing moet ze niet alleen onderhandelen met de zorgsector zelf, maar ook nog eens met de acht andere ministers die op de een of andere manier betrokken zijn bij het zorgbeleid. Federaal is zij bevoegd, in Vlaanderen is dat Wouter Beke (CD&V). Voor Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap zijn er nog eens zeven andere excellenties.

Politiek besef

Door de coronacrisis is het besef ook buiten de zorgsector beginnen te leven dat er iets moet gebeuren. De federale overheid slaagde erin de ziekenhuizen klaar te stomen om de coronacrisis op te vangen, voor de deelstaten die heel wat minder ervaring hebben met crisissituaties, was het veel moeilijker om de woon-zorgcentra voor te bereiden. Beschermingsmateriaal, mondmaskers, personeel: er was een tekort aan alles. In Wallonië en Brussel moest zelfs het leger worden ingezet om de situatie de baas te kunnen.

‘Lessen uit de coronacrisis. Zonder een steen te werpen en met begrip voor de uitzonderlijke omstandigheden, maar wat heeft ‘best’ gefunctioneerd? Niet alleen in deze crisis, maar ook algemeen op langere termijn. De (federale) ziekenhuizen of de (regionale) woonzorgcentra?’, vroeg voormalig Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zich woendag af op Twitter.

Het was een retorische vraag en het antwoord is: de ziekenhuizen. De impliciete boodschap van Rutten, die daarin wordt gesteund door haar partijgenoten De Block en vicepremier Alexander De Croo, is dat delen van het gezondheidsbeleid voor een beter beleid het best opnieuw op federaal niveau komen. Die stelling botst op kritiek van de achterban. Tien voormalige voorzitters van het Liberaal Vlaams Studentenverbond LVSV zetten het 'unitaire en efficiënte' België dinsdag in een opiniestuk in De Standaard weg als een 'sprookje'.

Vlaams of Belgisch?

Alle politieke partijen zijn het erover eens dat er nood is om bevoegdheden op één niveau te groeperen. Maar naast het LVSV staan ook de N-VA en CD&V diametraal tegenover hun Vlaamse coalitiepartner Open VLD. Ze pleiten voor een verdere regionalisering van de bevoegdheden in de gezondheidszorg. ‘Hoe kan het nu een goed idee zijn de regionalisering terug te draaien? Mijn verstand is te klein om dat te begrijpen’, merkte N-VA-voorzitter Bart De Wever maandag op. De Vlaams-nationalisten en de christendemocraten gaan ervan uit dat bevoegdheden destijds werden geregionaliseerd omdat het op federaal niveau niet werkte.

De N-VA en CD&V komen zo tegenover Open VLD en de sp.a te staan, die ‘wars van ideologie’ willen uitzoeken wat het meest efficiënte niveau is om bevoegdheden uit te oefenen. Maar ook tegenover de MR, die het liefst van al terugkeert naar het unitaire België. Bij de tegenstanders van een verdere regionalisering is bovendien te horen dat het verder splitsen van bevoegdheden de Brusselse wirwar alleen maar complexer dreigt te maken.